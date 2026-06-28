Liverpool'u geri çevirdi! Yann Diomande'nin tercihi PSG

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Yann Diomande'nin ayrılık kararı alması halinde önceliğinin Paris Saint-Germain olduğu öne sürüldü.

Paris Saint-Germain'in sportif projesine büyük güven duyduğu belirtilen Diomande, Luis Enrique yönetiminde forma giymek istiyor.

Diomande'nin PSG'ye transferinin hem kupa mücadelesi hem de Ballon d'Or hedefi için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken Diomande, Curaçao maçında asist yaptı.

Liverpool'un da Yann Diomande ile ilgilendiği ve daha yüksek bir teklifle Leipzig'e yeniden başvurmayı planladığı belirtildi.

Yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Yann Diomande'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Leipzig forması giyen genç kanat oyuncusunun, ayrılık kararı alması halinde önceliğinin Paris Saint-Germain olduğu öne sürüldü. 19 yaşındaki futbolcunun kariyerini Fransa'da sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi.