Liverpool'u geri çevirdi! Yann Diomande'nin tercihi PSG
Leipzig forması giyen Yann Diomande'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması halinde Paris Saint-Germain'e gitmek istediği öne sürüldü. Genç yıldızın, Luis Enrique yönetiminde forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.
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- Yann Diomande'nin ayrılık kararı alması halinde önceliğinin Paris Saint-Germain olduğu öne sürüldü.
- Paris Saint-Germain'in sportif projesine büyük güven duyduğu belirtilen Diomande, Luis Enrique yönetiminde forma giymek istiyor.
- Diomande'nin PSG'ye transferinin hem kupa mücadelesi hem de Ballon d'Or hedefi için önemli bir adım olduğu ifade edildi.
- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken Diomande, Curaçao maçında asist yaptı.
- Liverpool'un da Yann Diomande ile ilgilendiği ve daha yüksek bir teklifle Leipzig'e yeniden başvurmayı planladığı belirtildi.
Yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Yann Diomande'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Leipzig forması giyen genç kanat oyuncusunun, ayrılık kararı alması halinde önceliğinin Paris Saint-Germain olduğu öne sürüldü.
19 yaşındaki futbolcunun kariyerini Fransa'da sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi.
PSG PROJESİNİ TERCİH EDİYOR
The Athletic'in haberine göre Yann Diomande, Paris Saint-Germain'in sportif projesine büyük güven duyuyor.
Fildişi Sahilli futbolcunun, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde forma giymeyi istediği ve PSG'yi kariyeri adına önemli bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı.
BALLON D'OR HEDEFİ
Diomande'nin, Paris Saint-Germain'e transfer olmasının hem sürekli kupa mücadelesi vermesi hem de uzun vadede Ballon d'Or yarışında yer alabilmesi için en doğru adım olacağına inandığı ifade edildi.
Bu nedenle genç oyuncunun transfer tercihinde PSG'nin öne çıktığı kaydedildi.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını giyen Yann Diomande, Curaçao karşılaşmasında yaptığı asistle takımının 2-0'lık galibiyetine katkı sağladı.
LIVERPOOL DA TAKİPTE
Yann Diomande ile Liverpool'un da yakından ilgilendiği belirtildi.
İngiliz ekibinin, Leipzig'in daha önce geri çevirdiği 100 milyon euroluk teklifin ardından genç futbolcu için daha yüksek bir teklifle yeniden girişimde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.