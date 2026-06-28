Avusturya Grand Prix'sinde podyumun ilk sırası George Russell'in
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci ayağı olan Avusturya Grand Prix'sinde zafere Mercedes pilotu George Russell ulaştı. Max Verstappen ikinci olurken, Kimi Antonelli üçüncü sırayı aldı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı Avusturya Grand Prix'si Red Bull Ring'de yapıldı.
- Mercedes pilotu George Russell yarışı birinci sırada tamamlayarak önemli bir galibiyet elde etti.
- Red Bull pilotu Max Verstappen yarışı ikinci sırada bitirdi.
- Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli üçüncü sırayı alarak takımına çifte podyum sevinci yaşattı.
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı olan Avusturya Grand Prix'si, Avusturya'nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring'de gerçekleştirildi.
71 tur üzerinden koşulan mücadelede Mercedes pilotu George Russell damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun önemli galibiyetlerinden birine imza attı.
VERSTAPPEN İKİNCİ SIRADA
Ev sahibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı. Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli ise istikrarlı performansıyla üçüncü sırayı alarak takımına çifte podyum sevinci yaşattı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor