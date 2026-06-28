100. Gazi Koşusu'nu Bay Nalçakan kazandı! İşte büyük ödülün sahibi

Gazi Koşusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1927'de başlatıldı ve Türk yarışçılığının en köklü organizasyonu olarak biliniyor.

Yarışta toplam ödül miktarı 126 milyon 870 bin liraya ulaştı, kazanan safkanın sahibi 50 milyon lira alacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği, 2 bin 400 metre çim pistte koşulacak yarışta 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan mücadele etti.

Türk at yarışçılığının en önemli organizasyonu olan Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenlendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen organizasyonun startı bugün saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Gazi Koşusu 1927'den bu yana düzenleniyor

"OLMAZ DENİLENİ OLDURDUM"

Tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulunan Halis Karataş, 100. Gazi Koşusu'nu kazanmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.



Halis Karataş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarışseverlere şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum.



Ben ilkleri başaran bir jokeyim, olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. Sadece 2 sene askerliğim dahilinde 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuşluğum vardır. Bu koşuya katılmak onur olmuştur. Cenab-ı Allah katılmayı nasip etti ve çok şükür kazandım.



Bence yarışın kırılma anı 800'ün orasıydı. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir açıklık gördüm ve oradan gittim."

100. YILA ÖZEL REKOR İKRAMİYE

100. Gazi Koşusu'nda toplam ödül miktarı dikkat çekiyor. Yarışı kazanan safkanın sahibi 50 milyon lira birincilik ikramiyesi alacak. İkinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye ise 2 milyon 500 bin lira ödül verilecek.

Birinci olan tayın sahibi, özel 100. yıl ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin lira gelir elde edecek. Tayın yetiştiricisinin de aynı kişi olması halinde bu rakam yetiştiricilik primiyle birlikte 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1927 yılında hayata geçirilen Gazi Koşusu, Türk yarışçılığının en köklü organizasyonu olarak kabul ediliyor.

İlk yarış, 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, 2 bin liralık birincilik ödülünü Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman isimli safkan, jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Yarışı Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte takip etti.

İstanbul'da ilk kez 1968 yılında düzenlenen Gazi Koşusu'nu ise Burhan Karamehmet'in sahibi olduğu Asuvan kazandı. 1970 yılından itibaren yarışın kazananlarına, heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık tarafından hazırlanan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüş heykeli armağan edilmeye başlandı.