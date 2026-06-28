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100. Gazi Koşusu'nu Bay Nalçakan kazandı! İşte büyük ödülün sahibi

Türk yarışçılığının en prestijli organizasyonu Gazi Koşusu, 100. kez İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. 22 safkanın mücadele ettiği tarihi yarışta birinciliği Bay Nalçakan kazandı. Ayrıca sahibi Emrah Nalçakan 50 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte atların sıralaması...

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100. Gazi Koşusu'nu Bay Nalçakan kazandı! İşte büyük ödülün sahibi
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  • 100. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 22 safkanın katılımıyla gerçekleştirildi.
  • Yarışta toplam ödül miktarı 126 milyon 870 bin liraya ulaştı, kazanan safkanın sahibi 50 milyon lira alacak.
  • Gazi Koşusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1927'de başlatıldı ve Türk yarışçılığının en köklü organizasyonu olarak biliniyor.
  • Bold Pilot, 1996 yılında 2.26.22'lik dereceyle Gazi Koşusu tarihinin en hızlı koşusunu gerçekleştirdi.
  • Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda 7 yıl üst üste birincilik kazanarak dikkat çekici bir rekora imza attı.

Türk at yarışçılığının en önemli organizasyonu olan Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenlendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen organizasyonun startı bugün saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği, 2 bin 400 metre çim pistte koşulacak yarışta 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan mücadele etti.

Yarışı kazanan at Halis Karataş yönetimindeki Bay Nalçakan oldu.

Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nad düzenlendiGazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nad düzenlendi

100. Gazi Koşusu'nda alınan sonuçlar

SıraAt İsmiYaşJokeySahipDerece
1BAY NALÇAKAN (5)3 y d eH. KARATAŞEMRAH NALÇAKAN2.29.49
2RABOVO (16)3 y k eA. ÇELİKFEDAİ KAHRAMAN2.29.96
3ERSELE BEYİ (7)3 y k eE. ÇANKAYAMURAT AKTAŞ2.30.02
4BRANDO (6)3 y d eE. ÇİZİKİHSAN ERTEN2.30.06
5UPAMECANO (19)3 y d eG. KOCAKAYATALİP ÖZTÜRK2.30.17
6WHIZBANG (20)3 y d eS. BOYRAZÖZGÜR ATAŞ2.30.36
7MASSIMO SUPREMO (13)3 y d eE. AKTUĞHÜSEYİN KAAN MÜJDECİ2.30.52
8THE REAL ONE (18)3 y d eM.S. ÇELİKCEM ÖZBELGE2.30.70
9KRALIN DANSI (11)3 y d eH. ÇİZİKSADETTİN GÜZEL2.30.72
10AIMUS LIBERATUS (1)3 y d eÖ. YILDIRIMENGİN BEKİROĞULLARI2.31.45
11MUCHO BUENO (15)3 y d eV. ABİŞAYŞEGÜL KURTEL2.31.63
12NEURO MATH (22)3 y d dM. KAYAYENER GİRİŞKEN2.32.26
13BALLAD KING (4)3 y d eA. SÖZENDENİZ KURTEL2.33.96
14METAL HEART (14)3 y a eM.A. SOLMAZALİ UÇAK2.34.33
15JOYFUL FOREVER (10)3 y a eS. KAYAMELİS KURTEL EMİN2.34.56
16SILENT TREATMENT (17)3 y d eM. AKYAVUZMURATCAN KANAR2.34.86
17GOLDRAKHAN (8)3 y d eM.M. BİLGİNV. İBRAHİM ARACI2.35.56
18ANSHBA (3)3 y a eA. KURŞUNY. ERKUT ERSEVER2.38.42
19JAEHAERA (21)3 y d dA. YILDIZŞEYDA ERCAN2.40.19
20JAZZ RUNNER (9)3 y d eF.R. BEBEKSEMA ULAŞ2.40.62
21ALMIGHTY ESPRIT (2)3 y d eSAL. ÇELİKGÜRHAN Ş. ÖZBELGE2.41.01
22MANDRAKE (12)3 y a eMÜS. ÇELİKCEM KAAN PARSAK2.49.97

Gazi Koşusu 1927'den bu yana düzenleniyorGazi Koşusu 1927'den bu yana düzenleniyor

"OLMAZ DENİLENİ OLDURDUM"

Tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulunan Halis Karataş, 100. Gazi Koşusu'nu kazanmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Halis Karataş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarışseverlere şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum.

Ben ilkleri başaran bir jokeyim, olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. Sadece 2 sene askerliğim dahilinde 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuşluğum vardır. Bu koşuya katılmak onur olmuştur. Cenab-ı Allah katılmayı nasip etti ve çok şükür kazandım.

Bence yarışın kırılma anı 800'ün orasıydı. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir açıklık gördüm ve oradan gittim."

100. YILA ÖZEL REKOR İKRAMİYE

100. Gazi Koşusu'nda toplam ödül miktarı dikkat çekiyor. Yarışı kazanan safkanın sahibi 50 milyon lira birincilik ikramiyesi alacak. İkinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye ise 2 milyon 500 bin lira ödül verilecek.

Birinci olan tayın sahibi, özel 100. yıl ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin lira gelir elde edecek. Tayın yetiştiricisinin de aynı kişi olması halinde bu rakam yetiştiricilik primiyle birlikte 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1927 yılında hayata geçirilen Gazi Koşusu, Türk yarışçılığının en köklü organizasyonu olarak kabul ediliyor.

İlk yarış, 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, 2 bin liralık birincilik ödülünü Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman isimli safkan, jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Yarışı Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte takip etti.

İstanbul'da ilk kez 1968 yılında düzenlenen Gazi Koşusu'nu ise Burhan Karamehmet'in sahibi olduğu Asuvan kazandı. 1970 yılından itibaren yarışın kazananlarına, heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık tarafından hazırlanan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüş heykeli armağan edilmeye başlandı.

Bold Pilot Gazi Koşusu'nun rekortmeniBold Pilot Gazi Koşusu'nun rekortmeni

BOLD PİLOT REKORU ELİNDE TUTUYOR

Gazi Koşusu tarihinin en hızlı derecesi hâlâ Bold Pilot'a ait. Özdemir Atman'ın sahibi olduğu efsane safkan, Halis Karataş idaresinde 1996 yılında 2.26.22'lik dereceyle finişe ulaşarak organizasyon tarihinin en hızlı koşusunu gerçekleştirdi.

REKORLARIN SAHİPLERİ

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanı 9 şampiyonlukla Mümin Çılgın'a ait. Aktif jokeyler arasında ise Ahmet Çelik, 8 zaferle listenin zirvesinde yer alırken Halis Karataş 7 kez mutlu sona ulaştı.

100. Gazi Koşusu'nda birinciye 50 milyon lira verilecek100. Gazi Koşusu'nda birinciye 50 milyon lira verilecek

AHMET ÇELİK'İN TARİHİ SERİSİ

Ahmet Çelik, Gazi Koşusu tarihinin en dikkat çekici rekorlarından birini elinde bulunduruyor. Deneyimli jokey, 89'uncu ve 95'inci Gazi Koşuları arasında tam yedi yıl üst üste birinciliğe ulaşarak organizasyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Daha önce bu alandaki en uzun seri, 1971, 1972 ve 1973 yıllarında üst üste kazanan Ekrem Kurt'a aitti.

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