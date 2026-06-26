Türkiye - ABD maçının oyuncusu Arda Güler seçildi!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup etabının son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ancak turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Arda Güler, ABD karşısında Türkiye'nin ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Arda Güler, maçın ardından yapılan değerlendirmede maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Genç futbolcu, gol atmasının yanı sıra oyun kurulumu ve hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle dikkat çekti.

Türkiye, aldığı önceki sonuçlar nedeniyle galibiyete rağmen son 32 turuna yükselemedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup etabındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, sahadan üç puanla ayrılmasına rağmen aldığı önceki sonuçlar nedeniyle son 32 turuna yükselme şansı yakalayamadı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. Karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Arda Güler ise maçın en değerli ismi oldu.