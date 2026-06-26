Türkiye - ABD maçının oyuncusu Arda Güler seçildi!
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki son grup maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Ay-Yıldızlı ekibin genç yıldızı Arda Güler ise attığı gol ve performansıyla karşılaşmanın oyuncusu seçildi.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup etabının son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ancak turnuvaya grup aşamasında veda etti.
- Arda Güler, ABD karşısında Türkiye'nin ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı.
- Arda Güler, maçın ardından yapılan değerlendirmede maçın en değerli oyuncusu seçildi.
- Genç futbolcu, gol atmasının yanı sıra oyun kurulumu ve hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle dikkat çekti.
- Türkiye, aldığı önceki sonuçlar nedeniyle galibiyete rağmen son 32 turuna yükselemedi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup etabındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, sahadan üç puanla ayrılmasına rağmen aldığı önceki sonuçlar nedeniyle son 32 turuna yükselme şansı yakalayamadı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. Karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Arda Güler ise maçın en değerli ismi oldu.
MAÇA DAMGA VURDU
Milli takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Arda Güler, ABD karşısında Türkiye'nin ilk golünü kaydederek galibiyetin temel taşlarından biri oldu. Genç futbolcu, yalnızca attığı golle değil, oyun kurulumundaki katkısı ve hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle de dikkat çekti.
ÖDÜL ARDA GÜLER'İN
Karşılaşmanın ardından yapılan değerlendirmede maçın oyuncusu ödülü Arda Güler'e verildi. Genç yıldız, ABD karşısındaki etkili performansını bireysel ödülle taçlandırırken, A Milli Takım da Dünya Kupası serüvenini galibiyetle tamamlamış oldu. Arda Güler, turnuvadaki son maçta ortaya koyduğu performansla organizasyonu bireysel anlamda önemli bir başarıyla noktaladı.