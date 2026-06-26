ABD cephesinden dikkat çeken sözler: "Sadece 3 şutları vardı"

ABD'li futbolcu Auston Trusty, takımlarının daha fazla gol pozisyonuna girdiğini ancak Türkiye'nin sadece üç isabetli şutla galip geldiğini belirtti.



TÜRKİYE'NİN HÜCUM ETKİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmayı değerlendiren Trusty, Türkiye'nin sınırlı sayıda fırsat yakalamasına rağmen bunları değerlendirdiğini belirtti.

ABD'nin daha fazla gol pozisyonuna girdiğini savunan tecrübeli oyuncu, "Maç boyunca birçok fırsat yakaladık. Onlar ise pek yakalayamadı. Sanırım kaleyi bulan sadece üç şutları vardı. Ne yazık ki kaybettik ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.