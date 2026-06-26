ABD cephesinden dikkat çeken sözler: "Sadece 3 şutları vardı"
ABD'nin Türkiye karşısında attığı ilk golün sahibi Auston Trusty, 3-2'lik mağlubiyetin ardından takımının daha fazla fırsat yakaladığını savundu. Deneyimli savunmacı, yenilgiden ders çıkarmaları gerektiğini vurgularken grup liderliğinin ise önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
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- ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında Türkiye'ye Los Angeles Stadyumu'nda 3-2 mağlup oldu.
- ABD'li futbolcu Auston Trusty, takımlarının daha fazla gol pozisyonuna girdiğini ancak Türkiye'nin sadece üç isabetli şutla galip geldiğini belirtti.
- Trusty, yakaladıkları pozisyonlara rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmalarının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.
- ABD'nin ilk golünü atan Trusty, savunmadaki hatalara dikkat çekerek topu kendi ağlarında görmemeyi başarmaları gerektiğini söyledi.
- ABD grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselirken, teknik ekip Türkiye mağlubiyetinden ders çıkaracak.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan ABD'de karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Auston Trusty, ortaya koydukları oyunun skorla örtüşmediğini ifade etti.
Mücadelede takımının ilk golünü kaydeden ABD'li futbolcu, yakaladıkları pozisyonlara rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmalarının hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.
TÜRKİYE'NİN HÜCUM ETKİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşmayı değerlendiren Trusty, Türkiye'nin sınırlı sayıda fırsat yakalamasına rağmen bunları değerlendirdiğini belirtti.
ABD'nin daha fazla gol pozisyonuna girdiğini savunan tecrübeli oyuncu, "Maç boyunca birçok fırsat yakaladık. Onlar ise pek yakalayamadı. Sanırım kaleyi bulan sadece üç şutları vardı. Ne yazık ki kaybettik ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
"DERS ÇIKARMAMIZ GEREKEN BİR KARŞILAŞMAYDI"
Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına konuşan Trusty, alınan sonucun gelecek tur öncesi önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. ABD'nin grubu lider tamamlamasının olumlu olduğunu vurgulayan savunma oyuncusu, "Elbette grubu lider tamamladık, bu olumlu bir durum. Bence bu, geride bırakıp ders çıkarılması gereken türden bir maçtı. Çok sayıda pozisyon bulduk. Yine de topu kendi ağlarımızda görmemeyi başarmalıyız." sözleriyle savunmadaki hatalara dikkat çekti.