McKennie'den Türkiye itirafı: Fırsatları çok iyi değerlendirdiler
ABD Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Weston McKennie, Türkiye mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada yenilginin takımı olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'ın fırsatları etkili kullandığını vurgulayarak, ilk iki maçtaki performanslarının tesadüf olmadığını göstermek istediklerini ifade etti.
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- ABD Milli Takımı oyuncusu Weston McKennie, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'ye karşı alınan mağlubiyetin takımı hayal kırıklığına uğrattığını ancak motivasyonlarını artırdığını belirtti.
- McKennie, Türkiye'nin fırsatları çok iyi değerlendirdiğini ve son derece etkili bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.
- ABD'li futbolcu, kendi takımlarının potansiyelinin altında kaldığını ve daha iyisini yapabileceklerini ifade etti.
- McKennie, ilk iki maçtaki performansın tesadüf olmadığını kanıtlamak istediklerini ve gruptaki iddialarını sürdüreceklerini vurguladı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'ye mağlup olan ABD Milli Takımı'nda Weston McKennie, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Fox Sports'a konuşan deneyimli orta saha oyuncusu, alınan sonucun takım içinde hayal kırıklığı yarattığını ancak bunun motivasyonlarını düşürmek yerine artırdığını belirtti. McKennie, önlerindeki karşılaşmalara daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını ve gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.
MOTİVASYONUMUZ ARTTI
Türkiye yenilgisini önemli bir ders olarak gördüklerini söyleyen McKennie, takımın hedeflerinden sapmadığını ifade etti. Bir sonraki maça galibiyetle çıkmayı istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten ABD'li futbolcu, "Momentumumuzun devam edeceğine inanıyorum. Elbette herkes bir sonraki maça galibiyetle çıkmak isterdi ancak bunu başaramadık. Bu sonuç bizi daha da motive ediyor. İlk iki maçta ortaya koyduğumuz performansın tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyoruz." sözleriyle takımın hedeflerine odaklandığını aktardı.
"TÜRKİYE ÇOK ETKİLİYDİ"
McKennie, açıklamalarında A Milli Futbol Takımı'nın performansına da özel bir parantez açtı. Türkiye'nin yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdiğini ve maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen deneyimli orta saha, kendi ekiplerinin ise potansiyelinin altında kaldığını ifade etti. "Sıradaki rakibimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi kadromuzdaki 26 oyuncunun tamamı görev yapabilecek kapasitede. Türkiye fırsatlarını çok iyi değerlendirdi ve son derece etkiliydi. Biz ise daha iyisini yapabilirdik. Her oyuncu bu takıma katkı sağlayabilecek kaliteye sahip." diyen McKennie, ABD'nin kalan grup maçlarında daha güçlü bir performans sergilemeyi hedeflediğini vurguladı.