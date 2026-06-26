McKennie'den Türkiye itirafı: Fırsatları çok iyi değerlendirdiler

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD Milli Takımı oyuncusu Weston McKennie, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'ye karşı alınan mağlubiyetin takımı hayal kırıklığına uğrattığını ancak motivasyonlarını artırdığını belirtti.

McKennie, Türkiye'nin fırsatları çok iyi değerlendirdiğini ve son derece etkili bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

ABD'li futbolcu, kendi takımlarının potansiyelinin altında kaldığını ve daha iyisini yapabileceklerini ifade etti.

McKennie, ilk iki maçtaki performansın tesadüf olmadığını kanıtlamak istediklerini ve gruptaki iddialarını sürdüreceklerini vurguladı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'ye mağlup olan ABD Milli Takımı'nda Weston McKennie, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Fox Sports'a konuşan deneyimli orta saha oyuncusu, alınan sonucun takım içinde hayal kırıklığı yarattığını ancak bunun motivasyonlarını düşürmek yerine artırdığını belirtti. McKennie, önlerindeki karşılaşmalara daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını ve gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.