Postecoglou'dan Türkiye yorumu: Bu gruptan çıkacak güçteydiler

Postecoglou, Türkiye'nin bu gruptan çıkacak kadar iyi olduğuna şüphe olmadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Türkiye'nin yetenekli oyunculara sahip olduğunu ve grup liderini yenmesine rağmen turnuvadan ayrıldığını ifade etti.

Postecoglou, Türkiye'nin galibiyetten memnun olacağını ancak turnuvadan elenmesi nedeniyle kendilerine kızacaklarını belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı uluslararası futbol kamuoyunda da değerlendirilmeye devam ediyor. Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, ay-yıldızlı ekibin son maçındaki oyununu yorumlayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Türkiye galibiyetten çok memnun olacak, ancak kendilerine çok kızacaklar." sözleriyle alınan sonucun ardından yaşanacak duyguyu özetledi.

Postecoglou, Türkiye'nin ABD karşısında aldığı galibiyetin önemli olduğunu vurgularken, buna rağmen turnuvaya erken veda etmesinin takım adına büyük bir hayal kırıklığı oluşturacağını belirtti.



"BU GRUPTAN ÇIKACAK KADAR İYİLERDİ"

A Milli Takım kadrosunun kalitesine dikkat çeken Postecoglou, oyuncu grubunun potansiyeline vurgu yaptı. Türkiye'nin grup liderini mağlup etmesine rağmen üst tura yükselememesini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var, ancak grup liderini yenmiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Postecoglou, değerlendirmesini, "Bu gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına şüphe yok." sözleriyle tamamlayarak, Türkiye'nin turnuvadaki performansının mevcut sonuçtan daha fazlasını hak ettiğini dile getirdi.

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor