Juan Mata'dan Arda Güler'e dev övgü: "Onu izlemeyi seviyorum"

Juan Mata, Arda Güler'in sadece golle değil oyun içindeki liderliğiyle de öne çıktığını ifade etti.

Juan Mata, Arda Güler'in sahip olduğu yeteneği bu maçta en üst seviyede sahaya yansıttığını belirterek, "Arda Güler'in nihayetinde bir maçta fark yarattığını görmek çok güzeldi. Yeteneğini ve kalitesini en büyük seviyede sergiledi. Türkiye tarihinin Dünya Kupası'ndaki en genç golcüsü oldu. Hatırlanacak bir başarıya imza attı. Arda Güler'i izlemeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.



GOLÜN ŞİFRESİNİ AÇIKLADI

Arda Güler'in kaydettiği golü de analiz eden Mata, pozisyonun en kritik anının vuruştan önce yaptığı top kontrolü olduğunu vurguladı. Deneyimli isim, "Golde cesurca hücum etti ve savunmacısı onu yakalayamadı. Ancak asıl belirleyici olan, sağ ayağıyla yaptığı enfes ilk dokunuştu. Topu önüne mükemmel şekilde alarak gol vuruşu için ideal pozisyonu hazırladı." dedi.

Mata ayrıca Arda'nın yalnızca golle değil, oyun içindeki liderliğiyle de öne çıktığını belirtti. Milli futbolcunun maç boyunca hücum organizasyonlarını yönlendirdiğini söyleyen İspanyol eski yıldız, Türkiye'nin ikinci golünün hazırlayıcısının da Arda Güler olduğunu hatırlattı. Mata, karşılaşmadaki en etkileyici anın ise genç yıldızın golünden hemen önce yaptığı sağ ayak kontrolü olduğunu belirterek, bu hareketi maçın en kaliteli aksiyonu olarak değerlendirdi.

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