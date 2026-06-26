Orkun Kökçü'den manidar sözler: "Çok şey söylenebilir ama şimdi zamanı değil"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası 'nda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Orkun Kökçü, alınan galibiyetin sadece üç puandan ibaret olmadığını ifade etti. Turnuvayı galibiyetle tamamlamanın önemine dikkat çeken milli oyuncu, yaşanan hayal kırıklığına rağmen sahadan başı dik ayrıldıklarını dile getirdi.

"Bu maçta galibiyet almak önemliydi... Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardık."



"HERKESİN ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI LAZIM"

Turnuvanın ardından kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Orkun Kökçü, hem futbolcuların hem de camianın sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Milli oyuncu, "Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu... Bu da deneyim oldu... İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız." ifadelerini kullandı.

Kökçü, açıklamalarında turnuvadan çıkarılacak derslerin önemine vurgu yaparken, gelecekte Dünya Kupası organizasyonlarında daha başarılı sonuçlar elde edebileceklerine olan inancını da dile getirdi.

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