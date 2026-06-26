Orkun Kökçü'den manidar sözler: "Çok şey söylenebilir ama şimdi zamanı değil"
A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, ABD galibiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turnuvaya galibiyetle veda etmenin önemli olduğunu vurgulayan milli futbolcu, herkesin öz eleştiri yapması gerektiğini söyledi.
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- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup etti.
- Orkun Kökçü, maçta onurlarını ve şereflerini kurtardıklarını belirtti.
- Milli futbolcu, turnuvadaki genel performansın beklentilerin altında kaldığını kabul etti.
- Kökçü, hem futbolcuların hem de camianın öz eleştiri yapması gerektiğini söyledi.
- Milli oyuncu, gelecekte Dünya Kupası organizasyonlarında daha başarılı olabileceklerine inandığını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Orkun Kökçü, alınan galibiyetin sadece üç puandan ibaret olmadığını ifade etti. Turnuvayı galibiyetle tamamlamanın önemine dikkat çeken milli oyuncu, yaşanan hayal kırıklığına rağmen sahadan başı dik ayrıldıklarını dile getirdi.
ONURUMUZ VE ŞEREFİMİZ VARDI
ABD karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Orkun Kökçü, galibiyetin takım adına taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:
"Bu maçta galibiyet almak önemliydi... Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardık."
Milli futbolcu, turnuvadaki genel performansın beklentilerin altında kaldığını kabul ederken, son maçta alınan sonucun takım adına moral değeri taşıdığını ifade etti.
"HERKESİN ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI LAZIM"
Turnuvanın ardından kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Orkun Kökçü, hem futbolcuların hem de camianın sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Milli oyuncu, "Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu... Bu da deneyim oldu... İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız." ifadelerini kullandı.
Kökçü, açıklamalarında turnuvadan çıkarılacak derslerin önemine vurgu yaparken, gelecekte Dünya Kupası organizasyonlarında daha başarılı sonuçlar elde edebileceklerine olan inancını da dile getirdi.