Paraguay - Avustralya | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda son hafta heyecanı Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak kritik mücadeleyle bitiyor. Gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada iki ekip de son 32 turuna yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Paraguay - Avustralya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Paraguay ve Avustralya, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda grup ikinciliği için karşılaşıyor.
- ABD'nin liderliği garantilediği grupta, her iki takım da 3 puana sahip ve son maçlar öncesi kritik bir mücadele veriyor.
- Avustralya, Türkiye'yi 2-0 yenerek başladığı turnuvada, ABD'ye 2-0 yenildi ve 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
- Paraguay, ABD'ye 4-1 yenildikten sonra Türkiye'yi 1-0 mağlup ederek 3 puana ulaştı ve üçüncü sırada bulunuyor.
- Avustralya, daha iyi averajla Paraguay'ın önünde yer alıyor ve Clement Turpin yönetiminde Levis Stadyumu'nda oynanan maç, grup sıralamasını belirleyecek.
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile Avustralya, son hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. İki takım da son 32 turu hedefiyle sahaya çıkarken alınacak sonuç, grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.
Levis Stadyumu'ndaki maçı Clement Turpin yönetiyor.
CANLI TAKİP
Paraguay - Avustralya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
PARAGUAY:
AVUSTRALYA:
HEDEF İKİNCİLİK
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile Avustralya, grup ikinciliği için kritik bir maça çıkıyor. ABD'nin liderliği garantilediği grupta Avustralya ve Paraguay 3'er puanla son maçlara giriyor. Avustralya, daha iyi averajıyla ikinci sırada yer alırken Paraguay üçüncü basamakta bulunuyor. D Grubu'nda Türkiye ise iki maç sonunda puansız kaldı.
AVUSTRALYA'NIN 3 PUANI VAR
Avustralya, turnuvaya Türkiye karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. Bu sonuç, Socceroos'a grup ikinciliği yarışında erken avantaj kazandırdı. İkinci maçta ABD'ye 2-0 kaybeden Avustralya, buna rağmen 3 puan ve 0 averajla Paraguay'ın önünde kaldı.
PARAGUAY MİLLİ TAKIMIMIZI YENDİ
Paraguay ise D Grubu'na ABD karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle başladı. Güney Amerika ekibi, ikinci maçta Türkiye'yi 1-0 yenerek gruba yeniden tutundu. Matías Galarza'nın 64. saniyede attığı gol, Paraguay'ın turnuvadaki ilk galibiyetini getirdi ve takımın Avustralya maçı öncesi puanını 3'e taşıdı.
İKİLİ AVERAJDA AVUSTRALYA ÖNDE
Avustralya'nın grup performansı daha dengeli bir görüntü veriyor. Türkiye karşısında alınan 2-0'lık galibiyet ve ABD karşısındaki 2-0'lık mağlubiyet, takımı gol averajında nötr seviyede tuttu. Paraguay ise ABD karşısında yediği dört golün etkisini Türkiye galibiyetiyle azalttı ancak -2 averaj nedeniyle Avustralya'nın gerisinde kaldı.