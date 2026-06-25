Paraguay - Avustralya | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

ABD'nin liderliği garantilediği grupta, her iki takım da 3 puana sahip ve son maçlar öncesi kritik bir mücadele veriyor.

Paraguay kazanarak son 32 turuna kalmak amacında



HEDEF İKİNCİLİK

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile Avustralya, grup ikinciliği için kritik bir maça çıkıyor. ABD'nin liderliği garantilediği grupta Avustralya ve Paraguay 3'er puanla son maçlara giriyor. Avustralya, daha iyi averajıyla ikinci sırada yer alırken Paraguay üçüncü basamakta bulunuyor. D Grubu'nda Türkiye ise iki maç sonunda puansız kaldı.