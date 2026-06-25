Arda Güler tarihe geçti! Milli Takım'ın Dünya Kupası hasretini bitirdi

Türkiye, ABD maçından önce ilk iki grup maçında 62 şut denemesinde gol atamamıştı.

Arda Güler, 21 yaş 120 günlükken attığı golle Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile oynadığı maçın 10. dakikasında Arda Güler'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Böylece Türkiye, turnuvadaki ilk gol sevincini genç yıldızıyla yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda gol perdesini ABD karşısında açtı. Mücadelenin henüz 3. dakikasında kalesinde gol gören Ay-Yıldızlı ekip, 10. dakikada Arda Güler'in ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı klas vuruşla skoru eşitledi.

İlk iki grup maçında rakip kaleye gönderdiği 62 şuttan sonuç alamayan Milli Takım, ABD karşısında ise ilk isabetli denemesinde fileleri havalandırarak bitiricilik sorununu da geride bıraktı.

Arda Güler'in kaydettiği gol, A Milli Takım adına tarihi bir anlam da taşıdı. Türkiye, Dünya Kupası'ndaki son golünü 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde İlhan Mansız'ın Senegal ağlarına gönderdiği altın golle bulmuştu. Aradan geçen 24 yılın ardından Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası organizasyonunda yeniden gol sevinci yaşadı.

Arda Güler'in gol vuruşu

ARDA GÜLER REKORU DA ELE GEÇİRDİ

ABD karşısında gol atan Arda Güler, yalnızca takımına eşitliği getirmekle kalmadı, Türk futbol tarihine de adını yazdırdı.

21 yaş 120 günlük milli futbolcu, daha önce 21 yaş 275 günlükken Kosta Rika karşısında gol atan Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.

Bu golle birlikte Arda Güler, Milli Takım'ın turnuvadaki ilk golünü kaydeden isim olarak da 2026 Dünya Kupası'na damgasını vurdu.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor