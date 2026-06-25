Türkiye ile ABD arasındaki son karşılaşma 7 Haziran 2025'te East Hartford'da oynandı ve Türkiye 2-1 kazandı.

Gruptan çıkma şansını yitiren Türkiye, Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 mağlup olarak grupta puansız son sırada yer alıyor.

Los Angeles'ın Inglewood bölgesindeki SoFi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 05.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Gruptan çıkma şansını yitiren ay-yıldızlı ekip, organizasyona en azından galibiyetle nokta koymayı hedefliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk iki karşılaşmasında Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü ve son sınavında ABD ile kozlarını paylaşacak.



SON MAÇTA FARKLI PLAN

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, turnuvadaki son mücadelede kadro ve oyun dizilişinde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Teknik heyetin Can Uzun, Deniz Gül, Ozan Kabak ve Oğuz Aydın gibi isimlere ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi. Ay-yıldızlı ekip, ilk iki maçta gol sevinci yaşayamazken, ABD karşısında hem bu sessizliği bozmayı hem de moral veren bir sonuç almayı amaçlıyor.

D Grubu'nda Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı ise 2-0 mağlup eden ev sahibi ABD, son maç öncesinde gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. Türkiye ise puansız olarak son sırada yer alıyor.