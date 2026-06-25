Milli Takım teselli peşinde: Dünya Kupası'na galibiyetle veda hedefi!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçını kaybederek turnuvaya veda eden ay-yıldızlılar, organizasyona puan ve galibiyetle veda etmeyi amaçlıyor. Montella, prestij maçımız için sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...
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- Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında 26 Mart 2025'te TSİ 05.00'te Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak.
- Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın Can Uzun, Deniz Gül, Ozan Kabak ve Oğuz Aydın'a ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi.
- Gruptan çıkma şansını yitiren Türkiye, Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 mağlup olarak grupta puansız son sırada yer alıyor.
- ABD, Paraguay'ı 4-1 ve Avustralya'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantilemiş durumda.
- Türkiye ile ABD arasındaki son karşılaşma 7 Haziran 2025'te East Hartford'da oynandı ve Türkiye 2-1 kazandı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk iki karşılaşmasında Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü ve son sınavında ABD ile kozlarını paylaşacak.
Los Angeles'ın Inglewood bölgesindeki SoFi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 05.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Gruptan çıkma şansını yitiren ay-yıldızlı ekip, organizasyona en azından galibiyetle nokta koymayı hedefliyor.
SON MAÇTA FARKLI PLAN
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, turnuvadaki son mücadelede kadro ve oyun dizilişinde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Teknik heyetin Can Uzun, Deniz Gül, Ozan Kabak ve Oğuz Aydın gibi isimlere ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi. Ay-yıldızlı ekip, ilk iki maçta gol sevinci yaşayamazken, ABD karşısında hem bu sessizliği bozmayı hem de moral veren bir sonuç almayı amaçlıyor.
D Grubu'nda Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı ise 2-0 mağlup eden ev sahibi ABD, son maç öncesinde gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. Türkiye ise puansız olarak son sırada yer alıyor.
REKABETTE DENGE VAR
Türkiye ile ABD bugüne kadar biri resmi, dördü özel olmak üzere toplam 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin ikisini Türkiye, ikisini ABD kazanırken, bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım da rakip fileleri 7'şer kez havalandırdı.
İki ülke arasındaki son randevu 7 Haziran 2025'te ABD'nin Connecticut eyaletindeki East Hartford'da oynandı. Milli Takım, Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak rakibine üstünlük kurmayı başardı.
654. MAÇINA ÇIKACAK
ABD karşılaşması, A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki 654. müsabaka olacak. Ay-yıldızlılar geride kalan 653 maçta biri hükmen olmak üzere 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 903 kez havalandıran Türkiye, kalesinde ise 930 gol gördü.
Vincenzo Montella ise milli takımın başındaki 36. maçına çıkacak. İtalyan teknik adam yönetiminde oynanan 35 karşılaşmada Türkiye 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.
MAÇIN HAKEMİ GHORBAL
Türkiye ile ABD arasında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Omar Mohamed Al Ali, yedek yardımcı hakemi ise Mohamed Alhammadi olacak.
Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2020 Avrupa Şampiyonaları'nda yaşadığı puansız turnuva performansının ardından, Dünya Kupası'nı da puansız tamamlamamak için ABD karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Ozan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Deniz.
ABD: Freese, Scally, Mckenzie, Trusty, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Zendejas, Pepi.