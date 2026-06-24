Çekya - Meksika | 2026 Dünya Kupası CANLI

Güney Kore'nin berabere kalması ve Çekya'nın kazanması durumunda bile ikili averaj üstünlüğüyle Güney Kore ikinci sırayı alacak.

Meksika son maçta Çekya ile karşılaşacak ve bu maç takvim.com.tr'den canlı takip edilebilecek.

Çekya'nın Meksika'yı ve Güney Afrika'nın Güney Kore'yi yenmesi durumunda grup ikinciliği averajla belirlenecek.

Güney Kore, son maçta Güney Afrika'yı yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikinciliğini garantileyerek son 32 turuna yükselecek.

Meksika, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Güney Afrika'yı 2-0 ve Güney Kore'yi 1-0 yenerek 6 puanla liderliği garantiledi.

2026 Dünya Kupası 'nda grup aşamasının son haftasına girilirken, Meksika liderlik koltuğunu garantileyen ekiplerden biri olmayı başardı. Ev sahibi ekip, ilk iki maçta aldığı sonuçlarla son hafta öncesinde zirveyi kimseye bırakmadı.

Üst üste gelen iki galibiyetin ardından grup liderliğini garantileyen ev sahibi ekip, son hafta maçına rahat çıkacak.

Turnuvaya Güney Afrika karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Meksika, ikinci maçında da Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek puanını altıya yükseltti.

Patrik Schick

GÜNEY KORE AVANTAJI ELİNDE TUTUYOR

Son hafta öncesinde son 32 turuna yükselme yarışında en avantajlı takım Güney Kore olarak öne çıkıyor.

Asya temsilcisinin Güney Afrika'yı mağlup etmesi halinde diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikinciliğini garantileyeceği ve son 32 turuna yükseleceği belirtiliyor.

Güney Kore'nin sahadan beraberlikle ayrılması ve Çekya'nın Meksika'yı mağlup etmesi durumunda da ikili averaj üstünlüğü sayesinde ikinci sırayı Güney Kore alacak.

GÜNEY AFRİKA'NIN İŞİ AVERAJA KALABİLİR

Grubun dikkat çeken ihtimallerinden biri ise Güney Afrika'nın ikinci sıraya yükselme senaryosu.

Afrika temsilcisinin Güney Kore'yi mağlup etmesi ve Çekya'nın da Meksika karşısında kazanması halinde puan dengesi yeniden şekillenecek.

Bu durumda Güney Afrika'nın grup ikincisi olabilmesi için yalnızca galip gelmesi yeterli olmayacak. Afrika ekibinin, elde edeceği skorla Çekya'nın genel averajını geride bırakması gerekecek.

Aksi halde grup ikinciliği Çekya'nın olacak ve Avrupa temsilcisi son 32 turuna yükselecek.