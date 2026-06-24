Çekya - Meksika | 2026 Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son hafta maçında Çekya ile Meksika kozlarını paylaşacak. Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadeleden çıkacak sonuç Çeklerin kaderini belirleyecek. Çekya - Meksika maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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- Meksika, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Güney Afrika'yı 2-0 ve Güney Kore'yi 1-0 yenerek 6 puanla liderliği garantiledi.
- Güney Kore, son maçta Güney Afrika'yı yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikinciliğini garantileyerek son 32 turuna yükselecek.
- Çekya'nın Meksika'yı ve Güney Afrika'nın Güney Kore'yi yenmesi durumunda grup ikinciliği averajla belirlenecek.
- Meksika son maçta Çekya ile karşılaşacak ve bu maç takvim.com.tr'den canlı takip edilebilecek.
- Güney Kore'nin berabere kalması ve Çekya'nın kazanması durumunda bile ikili averaj üstünlüğüyle Güney Kore ikinci sırayı alacak.
2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son haftasına girilirken, Meksika liderlik koltuğunu garantileyen ekiplerden biri olmayı başardı. Ev sahibi ekip, ilk iki maçta aldığı sonuçlarla son hafta öncesinde zirveyi kimseye bırakmadı.
Çekya - Meksika maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ÇEKYA:
MEKSİKA:
MEKSİKA HATA YAPMADI
Turnuvaya Güney Afrika karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Meksika, ikinci maçında da Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek puanını altıya yükseltti.
Üst üste gelen iki galibiyetin ardından grup liderliğini garantileyen ev sahibi ekip, son hafta maçına rahat çıkacak.
GÜNEY KORE AVANTAJI ELİNDE TUTUYOR
Son hafta öncesinde son 32 turuna yükselme yarışında en avantajlı takım Güney Kore olarak öne çıkıyor.
Asya temsilcisinin Güney Afrika'yı mağlup etmesi halinde diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikinciliğini garantileyeceği ve son 32 turuna yükseleceği belirtiliyor.
Güney Kore'nin sahadan beraberlikle ayrılması ve Çekya'nın Meksika'yı mağlup etmesi durumunda da ikili averaj üstünlüğü sayesinde ikinci sırayı Güney Kore alacak.
GÜNEY AFRİKA'NIN İŞİ AVERAJA KALABİLİR
Grubun dikkat çeken ihtimallerinden biri ise Güney Afrika'nın ikinci sıraya yükselme senaryosu.
Afrika temsilcisinin Güney Kore'yi mağlup etmesi ve Çekya'nın da Meksika karşısında kazanması halinde puan dengesi yeniden şekillenecek.
Bu durumda Güney Afrika'nın grup ikincisi olabilmesi için yalnızca galip gelmesi yeterli olmayacak. Afrika ekibinin, elde edeceği skorla Çekya'nın genel averajını geride bırakması gerekecek.
Aksi halde grup ikinciliği Çekya'nın olacak ve Avrupa temsilcisi son 32 turuna yükselecek.
ÇEKYA'NIN KADROSU
Kaleci: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)
Defans: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prag), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejci (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)
Orta saha: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
Forvet: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
MEKSİKA'NIN KADROSU
Kaleci: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Defans: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)
Orta saha: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham United/Fenerbahçe), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moskova)
Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al Qadsiah), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Roberto Alvarado, Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (Milan), Raul Jimenez (Fulham)