Güney Afrika - Güney Kore | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son hafta maçında Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Monterrey Stadyumu'nda oynanan müsabakadan çıkacak sonuç grubun kaderini belirleyecek. Güney Afrika - Güney Kore maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Güney Afrika ve Güney Kore, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son haftasında tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
- Karşılaşmanın sonucu, son 32 turuna yükselecek takımların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
- Güney Kore'nin Güney Afrika'yı mağlup etmesi durumunda grup ikinciliğini garantileyeceği belirtiliyor.
- Güney Afrika'nın gruptan çıkabilmesi için Güney Kore'yi yenmesi ve Çekya'nın Meksika'yı mağlup etmesi gerekiyor.
- Grubu üçüncü sırada tamamlayan ekipler, en iyi sekiz üçüncü takım arasında yer alarak son 32 turuna yükselebilir.
2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son haftasında Güney Afrika ile Güney Kore kozlarını paylaşıyor. Tarihlerindeki ilk randevuya çıkan iki takım için mücadele, son 32 turu yolunda büyük önem taşıyor.
Karşılaşmayı Facundo Tello yönetiyor.
CANLI TAKİP
Güney Afrika - Güney Kore maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GÜNEY AFRİKA:
GÜNEY KORE:
TARİHTE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR
2026 Dünya Kupası grup aşamasında son hafta heyecanı yaşanırken, Güney Afrika ile Güney Kore kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. İki ülke tarihinde ilk kez birbirine rakip olurken, karşılaşmanın sonucu son 32 turuna yükselecek takımların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
Güney Afrika ve Güney Kore Milli Takımları, bugüne kadar resmi veya özel hiçbir maçta karşı karşıya gelmedi. İki ekip, tarihlerindeki ilk randevuda Dünya Kupası sahnesinde kozlarını paylaşıyor.
Bu özelliğiyle karşılaşma, iki ülke futbol tarihi açısından da ayrı bir önem taşıyor.
GRUPTA SON DURUM
Güney Afrika, turnuvadaki ilk maçında ev sahibi Meksika'ya 2-0 mağlup oldu. Afrika temsilcisi ikinci karşılaşmasında ise Çekya ile 1-1 berabere kaldı.
Güney Kore ise grup aşamasına Çekya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. Asya temsilcisi ikinci maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.
Son hafta öncesinde Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika'nın gruptan çıkma şansı devam ediyor.
GÜNEY KORE'NİN HESABI NET
Güney Kore'nin Güney Afrika'yı mağlup etmesi halinde diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikinciliğini garantileyeceği ve son 32 turuna yükseleceği belirtiliyor.
Güney Kore'nin sahadan beraberlikle ayrılması ve Çekya'nın Meksika'yı mağlup etmesi durumunda ise ikili averaj üstünlüğü nedeniyle ikinci sıradaki takım Güney Kore olacak.
GÜNEY AFRİKA İÇİN AVERAJ SENARYOSU
Güney Afrika'nın son 32 umutlarını sürdürmesi için Güney Kore karşısında galip gelmesi gerekiyor.
Ancak Afrika temsilcisinin kazanması tek başına yeterli olmayabilir. Çekya'nın da Meksika'yı mağlup etmesi halinde, Güney Afrika'nın grup ikinciliğini elde edebilmesi için Çekya'nın genel averajını geçecek bir skor avantajı yakalaması gerekecek.
Aksi durumda ikinci sıradaki takım Çekya olacak.
ÜÇÜNCÜLÜK DE ÖNEMLİ
Grubu üçüncü sırada tamamlayacak ekip için de umutlar sona ermeyecek. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından en iyi sekiz üçüncü takım arasına girmeyi başaran ülkeler de son 32 turuna yükselecek.
Bu nedenle son hafta karşılaşmaları yalnızca ilk iki sırayı değil, en iyi üçüncüler yarışını da doğrudan etkileyecek.
GÜNEY AFRİKA KADROSU
Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Defans: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)
Orta saha: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela)
Forvet: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol)
GÜNEY KORE KADROSU
Kaleci: Hyeon-woo Jo (Ulsan), Seung-gyu Kim (FC Tokyo), Bum-keun Song (Jeonbuk)
Defans: Min-jae Kim (Bayern Münih), Yu-min Cho (Sharjah), Han-beom Lee (Midtjylland), Tae-hyeon Kim (Kashima Antlers), Jin-seob Park (Zhejiang FC), Gi-hyuk Lee (Gangwon FC), Tae-seok Lee (Austria Wien), Young-woo Seol (Kızılyıldız), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Moon-hwan Kim (Daejeon Hana Citizen FC)
Orta Saha: Hyun-jun Yang (Celtic), Seung-ho Paik (Birmingham City), In-beom Hwang (Feyenoord), Jin-gyu Kim (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke City), Ji-sung Eom (Swansea City), Hee-chan Hwang (Wolverhampton), Dong-gyeong Lee (uLSAN), Jae-sung Lee (Mainz), Kang-in Lee (Paris Saint-Germain)
Forvet: Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş), Heung-min Son (LA FC), Gue-sung Cho (Midtjylland)
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