Güney Afrika - Güney Kore | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Güney Afrika ilk maçta Meksika'ya yenildi

GÜNEY AFRİKA İÇİN AVERAJ SENARYOSU

Güney Afrika'nın son 32 umutlarını sürdürmesi için Güney Kore karşısında galip gelmesi gerekiyor.

Ancak Afrika temsilcisinin kazanması tek başına yeterli olmayabilir. Çekya'nın da Meksika'yı mağlup etmesi halinde, Güney Afrika'nın grup ikinciliğini elde edebilmesi için Çekya'nın genel averajını geçecek bir skor avantajı yakalaması gerekecek.

Aksi durumda ikinci sıradaki takım Çekya olacak.

ÜÇÜNCÜLÜK DE ÖNEMLİ

Grubu üçüncü sırada tamamlayacak ekip için de umutlar sona ermeyecek. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından en iyi sekiz üçüncü takım arasına girmeyi başaran ülkeler de son 32 turuna yükselecek.

Bu nedenle son hafta karşılaşmaları yalnızca ilk iki sırayı değil, en iyi üçüncüler yarışını da doğrudan etkileyecek.