Millilerden 2 şutta 2 gol! 62 şutta 0 çekmiştik
İlk iki grup maçında 62 şutta gol bulamayan A Milli Takım, ABD karşısında Arda Güler ve Orkun Kökçü'nün golleriyle ilk iki şutunu filelere gönderdi. Ay-yıldızlılar, topa daha az sahip olmasına rağmen skor üstünlüğünü yakalayarak hücumdaki verimliliğini artırdı.
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- Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD karşısında ilk iki şutunu gole çevirerek skor üstünlüğünü yakaladı.
- Arda Güler ve Orkun Kökçü'nün attığı gollerle Türkiye maçta öne geçti.
- Türkiye ilk iki grup maçında rakip kaleye 62 şut göndermesine rağmen gol atamamıştı.
- Vincenzo Montella'nın öğrencileri ABD karşısında topa daha az sahip olmasına rağmen fırsatları değerlendirdi.
- Türkiye turnuvanın ilk iki maçında topa sahip olma oranında rakiplerine üstünlük kurmuş ancak skora yansıtamamıştı.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD karşısında önceki maçlara göre hücumdaki bitiriciliğiyle öne çıktı. İlk iki grup maçında çok sayıda fırsatı değerlendiremeyen ay-yıldızlılar, ABD karşılaşmasında ilk iki şutunu gole çevirerek skor üstünlüğünü yakaladı.
BİTİRİCİLİK DEĞİŞTİ
İlk iki grup maçında rakip kaleye 62 şut göndermesine rağmen gol sevinci yaşayamayan A Milli Takım, ABD mücadelesinde ise bambaşka bir görüntü sergiledi. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Arda Güler ve Orkun Kökçü'nün attığı gollerle ilk iki şutunda fileleri havalandırarak skor üretme konusunda yüksek verim yakaladı.
TOPA DAHA AZ SAHİP OLDU, SKORU ALDI
Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ilk iki karşılaşmasında topa sahip olma oranında rakiplerine üstünlük kurmasına rağmen bunu skora yansıtamamıştı. ABD karşısında ise topa daha az sahip olmasına rağmen yakaladığı fırsatları değerlendirdi ve ilk iki şutunda bulduğu gollerle maçta üstünlüğü ele geçirdi.