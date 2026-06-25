Millilerden 2 şutta 2 gol! 62 şutta 0 çekmiştik

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD karşısında ilk iki şutunu gole çevirerek skor üstünlüğünü yakaladı.

Arda Güler ve Orkun Kökçü'nün attığı gollerle Türkiye maçta öne geçti.

Türkiye ilk iki grup maçında rakip kaleye 62 şut göndermesine rağmen gol atamamıştı.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri ABD karşısında topa daha az sahip olmasına rağmen fırsatları değerlendirdi.

Türkiye turnuvanın ilk iki maçında topa sahip olma oranında rakiplerine üstünlük kurmuş ancak skora yansıtamamıştı.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD karşısında önceki maçlara göre hücumdaki bitiriciliğiyle öne çıktı. İlk iki grup maçında çok sayıda fırsatı değerlendiremeyen ay-yıldızlılar, ABD karşılaşmasında ilk iki şutunu gole çevirerek skor üstünlüğünü yakaladı.