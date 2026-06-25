Arda Güler gol sonrası Vincenzo Montella'ya koştu
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Bizim Çocuklar 10. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakaladı. Genç futbolcu golün sevincini Vincenzo Montella ile paylaştı.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda ettikten sonra son maçını ABD'ye karşı oynadı.
- Maçın 3. dakikasında Auston Trusty'nin golüyle ABD öne geçti.
- Arda Güler, ceza sahasına girerek eşitliği sağladı.
- Arda Güler, gol sevincini teknik direktör Vincenzo Montella ile paylaştı.
Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı yenilgilerle birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımımız, son maçına ABD karşısında çıktı.
Mücadelede dakikalar 3'ü gösterirken ev sahibi Amerika, Auston Trusty ile öne geçti. Kısa süre içinde reaksiyon gösteren milliler, Arda Güler'in ceza sahasına girmesiyle birlikte eşitliği yakaladı.
Real Madrid'de forma giyen genç futbolcu, yaptığı şık vuruşun ardından sevincini paylaşmak üzere teknik direktör Vincenzo Montella'ya koştu.
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor