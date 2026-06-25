2026 Dünya Kupası: Curaçao - Fildişi Sahilleri | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup E'nin son hafta maçında Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Son 32 turu hesaplarının yapıldığı mücadelede iki takım da kaderini belirleyecek 90 dakikaya çıkarken, özellikle Afrika temsilcisi hata yapmak istemiyor. Curaçao - Fildişi maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- 2026 FIFA Dünya Kupası Grup E'de Curaçao ile Fildişi Sahili, grup ikinciliği için kritik maçta karşılaşıyor.
- Fildişi Sahili 3 puanla ikinci sırada bulunuyor ve kazanması halinde diğer maçın sonucuna bakmaksızın son 32 turuna yükselecek.
- Curaçao, Ekvador maçında aldığı 0-0'lık beraberlikle tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını kazandı ve 1 puanla üst tur umudunu koruyor.
- Almanya 6 puanla grup liderliğini ve son 32 turunu garantilemiş durumda.
- Fildişi Sahili'nde Sebastien Haller ve Simon Adingra öne çıkarken, Curaçao'da kaleci Eloy Room'un performansı belirleyici olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Grup E'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Curaçao ile Fildişi Sahili, grubun kaderini yakından ilgilendiren kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor.
Almanya'nın liderliği garantilediği grupta gözler ikinci sıranın sahibinin kim olacağına çevrilirken, iki ekip de üst tur umutlarını canlı tutacak sonucu almak için mücadele ediyor.
İLK 11'LER
Curaçao: Room, Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville, Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Locadia.
Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Kossounou, Diomande, Operi, Yan Diomande, Sangare, Kessie, Diallo, Bonny, Pepe.
FİLDİŞİ SAHİLİ AVANTAJI ELİNDE BULUNDURUYOR
Turnuvaya Ekvador'u 1-0 mağlup ederek başlayan Fildişi Sahili, ikinci hafta mücadelesinde Almanya'ya uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Buna rağmen 3 puanla grup ikinciliğini koruyan Afrika temsilcisi, son hafta öncesinde avantajlı konumda bulunuyor.
Emerse Fae'nin öğrencileri, Curaçao karşısında kazanması halinde diğer maçın sonucuna bakmaksızın son 32 turuna yükselecek. Beraberlik halinde ise Ekvador-Almanya maçının sonucu belirleyici olacak.
CURAÇAO TARİH YAZMAK İSTİYOR
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Almanya'ya 7-1 mağlup olan Curaçao, ikinci hafta Ekvador karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını kazandı. Kaleci Eloy Room'un kurtarışlarıyla ayakta kalan Karayip temsilcisi, son hafta öncesinde üst tur umutlarını korumayı başardı.
Dick Advocaat'ın öğrencileri, Fildişi Sahili'ni mağlup ederek puanını 4'e çıkarmanın ve aynı zamanda Almanya'nın Ekvador'dan puan almasını beklemenin hesaplarını yapıyor. Curaçao, grup ikinciliğinin yanı sıra en iyi grup üçüncüleri arasından da son 32 turuna yükselme ihtimalini sürdürüyor.
GOL
Curaçao savunmasının hatasını Nicolas Pepe affetmiyor!
⚽ Curaçao savunmasının hatasını Nicolas Pepe affetmiyor! pic.twitter.com/VkyC7KfYiX— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026
GÖZLER HALLER VE ADINGRA'DA
Fildişi Sahili'nde hücum hattının en önemli kozları Sebastien Haller ile Simon Adingra olacak. Orta sahada Franck Kessie'nin liderliği, Amad Diallo'nun kanatlardaki etkisi de Afrika temsilcisinin en büyük silahları arasında yer alıyor.
Almanya maçında sakatlanan Wilfried Singo ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Savunmada oluşan boşluğu teknik direktör Emerse Fae'nin farklı bir kurguyla doldurması bekleniyor.
CURAÇAO'NUN EN BÜYÜK GÜVENCESİ ROOM
Curaçao'da gözler Ekvador maçındaki performansıyla dikkat çeken kaleci Eloy Room'un üzerinde olacak. Tecrübeli file bekçisi ikinci maçta yaptığı 15 kurtarışla takımına 1 puanı kazandıran isim olmuştu. Hücumda ise Leandro Bacuna ve Rangelo Janga'nın performansı belirleyici olacak.