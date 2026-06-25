2026 Dünya Kupası: Curaçao - Fildişi Sahilleri | CANLI



GÖZLER HALLER VE ADINGRA'DA

Fildişi Sahili'nde hücum hattının en önemli kozları Sebastien Haller ile Simon Adingra olacak. Orta sahada Franck Kessie'nin liderliği, Amad Diallo'nun kanatlardaki etkisi de Afrika temsilcisinin en büyük silahları arasında yer alıyor.

Almanya maçında sakatlanan Wilfried Singo ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Savunmada oluşan boşluğu teknik direktör Emerse Fae'nin farklı bir kurguyla doldurması bekleniyor.

CURAÇAO'NUN EN BÜYÜK GÜVENCESİ ROOM

Curaçao'da gözler Ekvador maçındaki performansıyla dikkat çeken kaleci Eloy Room'un üzerinde olacak. Tecrübeli file bekçisi ikinci maçta yaptığı 15 kurtarışla takımına 1 puanı kazandıran isim olmuştu. Hücumda ise Leandro Bacuna ve Rangelo Janga'nın performansı belirleyici olacak.

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