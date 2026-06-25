2026 Dünya Kupası'nda tarihi rekor! 3,6 milyon taraftar statları doldurdu
2026 FIFA Dünya Kupası, tribünlerde tarihi bir başarıya imza attı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuva, 3,6 milyon seyirciye ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en yüksek taraftar sayısına ulaştı.
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- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tüm zamanların seyirci rekoru kırıldı.
- Turnuva, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gerçekleşti.
- Toplam taraftar sayısı 3,6 milyona ulaştı ve 1994 rekoru geride bırakıldı.
- FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvadaki atmosferden memnuniyetini dile getirdi.
- Final karşılaşması 19 Temmuz'da oynanacak ve turnuva 16 stadın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda tribünler tarihi bir rekora sahne oldu. FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda tüm zamanların seyirci rekorunun kırıldığını açıkladı. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği turnuvada, toplam taraftar sayısı 3,6 milyona ulaştı.
1994 REKORU GERİDE KALDI
FIFA'nın açıklamasına göre, daha önce ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda kırılan 3 milyon 587 bin 538 seyirci rekoru geride bırakıldı. Böylece 2026 organizasyonu, Dünya Kupası tarihinin en fazla taraftarın tribünlerden takip ettiği turnuva oldu.
INFANTINO'DAN ÖVGÜ
FIFA Başkanı Gianni Infantino da turnuvadaki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Infantino, "Tarihin en başarılı turnuvası. Stadyumlar dolu, şehirler dolu, atmosfer harika." ifadelerini kullandı.
FİNAL 19 TEMMUZ'DA
Toplam 16 stadın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, 19 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Turnuva, hem katılımcı takım sayısı hem de tribünlerde ulaşılan seyirci sayısıyla Dünya Kupası tarihine geçti.