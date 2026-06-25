2026 Dünya Kupası'nda tarihi rekor! 3,6 milyon taraftar statları doldurdu

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda tribünler tarihi bir rekora sahne oldu. FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda tüm zamanların seyirci rekorunun kırıldığını açıkladı. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği turnuvada, toplam taraftar sayısı 3,6 milyona ulaştı.

2026 Dünya Kupası'nda seyirci rekoru kırıldı

1994 REKORU GERİDE KALDI

FIFA'nın açıklamasına göre, daha önce ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda kırılan 3 milyon 587 bin 538 seyirci rekoru geride bırakıldı. Böylece 2026 organizasyonu, Dünya Kupası tarihinin en fazla taraftarın tribünlerden takip ettiği turnuva oldu.