CANLI YAYIN
Geri

Tunus - Hollanda | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Tunus ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Portakallar, ilk maçta berabere kaldığı Japonya'nın ardından İsveç'i 5-1 yenip liderliğe oturmuştu. Ronald Koeman'ın öğrencileri, son sınavında ise kazanarak ilk sıradan son 32 turuna kalmak amacında. Tunus - Hollanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tunus - Hollanda | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Hollanda ve Japonya F Grubu'nda 4 puanla lider durumda, İsveç 3 puanla takip ediyor, Tunus ise puansız.
  • Hollanda, Tunus karşısında kazanması veya berabere kalması halinde son 32 turuna yükselecek.
  • Hollanda, F Grubu'ndaki son maçına liderlik hedefiyle çıkıyor ve gol ortalaması 3,5.
  • Tunus, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında Hollanda'ya karşı prestij için sahada olacak.
  • Tunus, ilk iki maçında İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 kaybetti.

Hollanda, Dünya Kupası'nda Tunus ile kozlarını paylaşıyor.

Portakallar 3 puanla grup aşamasına veda etmek ve yoluna son 32 turundan devam etmek istiyor. Tunus ise elendiği turnuvaya galibiyetle veda etmek amacında.

Tunus - Hollanda | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-1

CANLI TAKİP

Tunus - Hollanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Tunus: Dahmen, Valery, Khedira, Talbi, Hamida, Abdi, Mejbri, Skhiri, Gharbi, Mastouri, Slimane

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Ake, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Malen, Brobbey

Hollanda grup lideri konumundaHollanda grup lideri konumunda


GOLLER

Hollanda maça golle başladı! Tunus kaptanı Skhiri topu kendi ağlarına gönderdi.

Hollanda duran top organizasyonundan golü buldu! Brobby farkı ikiye çıkardı.

Hollanda son maçında İsveç'i 5-1 yendiHollanda son maçında İsveç'i 5-1 yendi

HEDEF LİDERLİK

Hollanda, F Grubu'ndaki son maçına liderlik hesabıyla çıkıyor. Portakallar, Japonya ile 2-2 berabere kaldıktan sonra İsveç'i 5-1 mağlup etti. Portakallar'ın turnuvadaki gol ortalaması 3,5; Tunus'un gol ortalaması ise 0,5 olarak yer alıyor.

Hollanda'nın hedefi Dünya KupasıHollanda'nın hedefi Dünya Kupası

TUNUS PRESTİJ İÇİN SAHADA

Tunus, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında Hollanda karşısında galibiyet arıyor. İlk iki maçında İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 kaybeden Tunus, Hollanda karşısında turnuvayı puanla kapatmak için mücadele edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tunus - Hollanda | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-5 Tunus - Hollanda | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-6 Tunus - Hollanda | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-7
Takvim Kaynak Tercihleri
Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
SONRAKİ HABER

Japonya - İsveç | CANLI
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler