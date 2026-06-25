Tunus - Hollanda | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Tunus ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Portakallar, ilk maçta berabere kaldığı Japonya'nın ardından İsveç'i 5-1 yenip liderliğe oturmuştu. Ronald Koeman'ın öğrencileri, son sınavında ise kazanarak ilk sıradan son 32 turuna kalmak amacında. Tunus - Hollanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Hollanda ve Japonya F Grubu'nda 4 puanla lider durumda, İsveç 3 puanla takip ediyor, Tunus ise puansız.
- Hollanda, Tunus karşısında kazanması veya berabere kalması halinde son 32 turuna yükselecek.
- Hollanda, F Grubu'ndaki son maçına liderlik hedefiyle çıkıyor ve gol ortalaması 3,5.
- Tunus, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında Hollanda'ya karşı prestij için sahada olacak.
- Tunus, ilk iki maçında İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 kaybetti.
Hollanda, Dünya Kupası'nda Tunus ile kozlarını paylaşıyor.
Portakallar 3 puanla grup aşamasına veda etmek ve yoluna son 32 turundan devam etmek istiyor. Tunus ise elendiği turnuvaya galibiyetle veda etmek amacında.
CANLI TAKİP
Tunus - Hollanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Tunus: Dahmen, Valery, Khedira, Talbi, Hamida, Abdi, Mejbri, Skhiri, Gharbi, Mastouri, Slimane
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Ake, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Malen, Brobbey
GOLLER
Hollanda maça golle başladı! Tunus kaptanı Skhiri topu kendi ağlarına gönderdi.
⚽ Hollanda maça golle başladı! Tunus kaptanı Skhiri topu kendi ağlarına gönderdi. pic.twitter.com/hYG9EJwhHL
⚽ Hollanda maça golle başladı! Tunus kaptanı Skhiri topu kendi ağlarına gönderdi. pic.twitter.com/hYG9EJwhHL— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026
Hollanda duran top organizasyonundan golü buldu! Brobby farkı ikiye çıkardı.
⚽ Hollanda duran top organizasyonundan golü buldu! Brobby farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/JhgSNgNoaV
⚽ Hollanda duran top organizasyonundan golü buldu! Brobby farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/JhgSNgNoaV— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026
HEDEF LİDERLİK
Hollanda, F Grubu'ndaki son maçına liderlik hesabıyla çıkıyor. Portakallar, Japonya ile 2-2 berabere kaldıktan sonra İsveç'i 5-1 mağlup etti. Portakallar'ın turnuvadaki gol ortalaması 3,5; Tunus'un gol ortalaması ise 0,5 olarak yer alıyor.
TUNUS PRESTİJ İÇİN SAHADA
Tunus, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında Hollanda karşısında galibiyet arıyor. İlk iki maçında İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 kaybeden Tunus, Hollanda karşısında turnuvayı puanla kapatmak için mücadele edecek.