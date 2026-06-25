Tunus - Hollanda | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

Hollanda ve Japonya F Grubu'nda 4 puanla lider durumda, İsveç 3 puanla takip ediyor, Tunus ise puansız.

Portakallar 3 puanla grup aşamasına veda etmek ve yoluna son 32 turundan devam etmek istiyor. Tunus ise elendiği turnuvaya galibiyetle veda etmek amacında.

Hollanda son maçında İsveç'i 5-1 yendi

HEDEF LİDERLİK

Hollanda, F Grubu'ndaki son maçına liderlik hesabıyla çıkıyor. Portakallar, Japonya ile 2-2 berabere kaldıktan sonra İsveç'i 5-1 mağlup etti. Portakallar'ın turnuvadaki gol ortalaması 3,5; Tunus'un gol ortalaması ise 0,5 olarak yer alıyor.