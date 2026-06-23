2026 Dünya Kupası: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup K ikinci hafta maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. İlk hafta farklı sonuçlar alan iki takımın mücadelesinde Kolombiya liderliğini güçlendirmeyi, Kongo ise ilk galibiyetini alarak üst tur yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor. Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup K'da ikinci hafta maçında karşılaşıyor.
- Kolombiya ilk maçta Özbekistan'ı 3-1 yenerek 3 puanla grup liderliğinde bulunuyor.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk maçta Portekiz ile 1-1 beraberlik elde ederek 1 puan topladı.
- Kolombiya'da Luis Diaz, Jhon Duran ve James Rodriguez öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Yoane Wissa ve Gaël Kakuta takımın önemli oyuncuları olarak gösteriliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup K heyecanı Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor.
İlk hafta maçlarının ardından farklı konumlarda bulunan iki ekip, son 32 turu yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
İki takımın da sahaya çıkacağı kadrolar netleşti. Kolombiya, James Rodriguez ve Luis Diaz gibi etkili hücum oyuncularıyla gol yollarında üstünlük kurmaya çalışacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Wan-Bissaka ve Mbemba'nın da yer aldığı güçlü savunma hattıyla rakibini durdurmayı hedefliyor.
Kolombiya: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Rodriguez; Arias, Diaz; Suarez
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Kapuadi, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa
Güney Amerika temsilcisi Kolombiya, grup aşamasındaki ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Hücumdaki etkili görüntüsüyle dikkat çeken Kolombiyalılar, aldığı galibiyet sayesinde Grup K'nin zirvesine yerleşti.
Teknik direktör Néstor Lorenzo'nun öğrencileri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında da kazanarak son hafta öncesinde üst tur biletine yaklaşmak istiyor.
KONGO SÜRPRİZE İMZA ATTI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grubun favorilerinden Portekiz karşısında 1-1'lik beraberlik elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Disiplinli savunması ve mücadeleci oyunuyla puan çıkarmayı başaran Afrika temsilcisi, ikinci maçta da sürpriz peşinde.
İlk hafta sonunda hanesine 1 puan yazdıran Kongo, güçlü rakibi karşısında alacağı olumlu bir sonuçla son hafta öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
GRUP K'DA SON DURUM
İlk hafta sonunda Kolombiya 3 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1'er puanla sıralanırken, Özbekistan henüz puanla tanışamadı.
Bu nedenle Kolombiya'nın kazanması halinde Güney Amerika temsilcisi son hafta öncesinde önemli bir avantaj elde edecek. Kongo ise puan ya da puanlarla üst tur yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.
KOLOMBİYA'DA GÖZLER DIAZ'DA
Kolombiya cephesinde dikkatler takımın yıldız ismi Luis Diaz'ın üzerinde olacak. Hızı, bire birdeki etkinliği ve gol tehdidiyle öne çıkan yıldız futbolcu, takımının hücumdaki en önemli kozu konumunda bulunuyor.
Jhon Duran'ın bitiriciliği ve James Rodriguez'in tecrübesi de Kolombiya'nın skor üretme konusunda güvendiği isimler arasında yer alıyor.
KONGO'NUN EN BÜYÜK KOZU WISSA
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise gözler Yoane Wissa'nın üzerinde olacak. Hızlı hücumlarda etkili olan tecrübeli futbolcu, Afrika temsilcisinin en önemli hücum silahlarından biri olarak öne çıkıyor.
Orta sahada Gaël Kakuta'nın yaratıcılığı ve savunmadaki disiplinli yapı da Kongo'nun maç planında önemli rol oynayacak.
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