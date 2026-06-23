2026 Dünya Kupası: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | CANLI



KONGO SÜRPRİZE İMZA ATTI Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grubun favorilerinden Portekiz karşısında 1-1'lik beraberlik elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Disiplinli savunması ve mücadeleci oyunuyla puan çıkarmayı başaran Afrika temsilcisi, ikinci maçta da sürpriz peşinde. İlk hafta sonunda hanesine 1 puan yazdıran Kongo, güçlü rakibi karşısında alacağı olumlu bir sonuçla son hafta öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.



GRUP K'DA SON DURUM İlk hafta sonunda Kolombiya 3 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1'er puanla sıralanırken, Özbekistan henüz puanla tanışamadı. Bu nedenle Kolombiya'nın kazanması halinde Güney Amerika temsilcisi son hafta öncesinde önemli bir avantaj elde edecek. Kongo ise puan ya da puanlarla üst tur yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.