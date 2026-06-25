Milliler ABD maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak.
- Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, Los Angeles'taki Carson Sports Park'ta son antrenmanını tamamladı.
- Futbolcular ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve top kapma organizasyonlarının ardından basına kapalı bölümde taktik çalışması yaptı.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu antrenmanı tribünden izledi.
- Montella, çalışma öncesinde Bakan Bak ile kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynayacağı üçüncü maç öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.
Los Angeles'taki Carson Sports Park'ta gerçekleştirilen son antrenmanda ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde maçın son provasını yaptı.
SON TAKTİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sahada yapılan kısa toplantıyla başlayan idmanda futbolcular ilk olarak ısınma koşuları yaptı.
Daha sonra istasyon çalışmaları ve top kapma organizasyonları üzerinde duran milliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD karşılaşmasının taktik planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.
BAKAN BAK VE HACIOSMANOĞLU TAKİP ETTİ
Milli takımın son antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden izledi. Çalışma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, Bakan Bak ile kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç saatini beklemeye geçti. Türkiye ile ABD arasındaki mücadele yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak.