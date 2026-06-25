Milliler ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

Montella, çalışma öncesinde Bakan Bak ile kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu antrenmanı tribünden izledi.

Futbolcular ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve top kapma organizasyonlarının ardından basına kapalı bölümde taktik çalışması yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak.

Los Angeles'taki Carson Sports Park'ta gerçekleştirilen son antrenmanda ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde maçın son provasını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynayacağı üçüncü maç öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.



SON TAKTİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sahada yapılan kısa toplantıyla başlayan idmanda futbolcular ilk olarak ısınma koşuları yaptı.

Daha sonra istasyon çalışmaları ve top kapma organizasyonları üzerinde duran milliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD karşılaşmasının taktik planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.