TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan özür mesajı! ABD maçı öncesi konuştu

Otel önünde oluşan yoğun ilginin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli futbolcular Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür taraftarların yanına geldi. Futbolcular, kendilerini bekleyen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken çok sayıda forma ve çeşitli ürün de imzaladı.



HACIOSMANOĞLU'NDAN ÖZÜR VE TELAFİ MESAJI

Buluşma sırasında anlamlı bir an da yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprak'a Kenan Yıldız'ın imzaladığı formayı hediye etti. Formayı teslim alan genç taraftar, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, beklentisinin çok üzerinde bir karşılık gördüğünü ve milli futbolcuları büyük bir sevgiyle desteklediklerini söyledi.

Taraftarlarla sohbet eden Hacıosmanoğlu ise Dünya Kupası sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendilerini en fazla üzen konunun, takımı desteklemek için dünyanın farklı noktalarından gelen vatandaşları hayal kırıklığına uğratmak olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, taraftarlardan özür dilediklerini ifade etti. Milli takımın ilerleyen dönemde bunu telafi edecek güce sahip olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, önlerindeki Avrupa Şampiyonası'nda Türk futbolseverlere yeniden sevinç yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor