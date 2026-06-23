TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan özür mesajı! ABD maçı öncesi konuştu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta taraftarlarla bir araya geldi. Milli futbolcular Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, otel önünde bekleyen vatandaşlara imza dağıtıp fotoğraf çektirdi.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde Türk taraftarlardan yoğun destek gördü.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli futbolcular Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür takımın konakladığı otel önünde taraftarlarla buluştu.
- Hacıosmanoğlu, Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprak'a Kenan Yıldız'ın imzaladığı formayı hediye etti.
- TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nda taraftarları hayal kırıklığına uğrattıkları için özür diledi.
- Hacıosmanoğlu, milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda Türk futbolseverlere sevinç yaşatmayı hedeflediğini belirtti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'na, ABD'nin Los Angeles kentinde Türk taraftarlar büyük destek verdi.
Takımın konakladığı otelin önünde toplanan çok sayıda vatandaş, tezahüratlarla millilere moral verdi. Bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra Türkiye'den gelen taraftarlar da milli takımı yalnız bırakmadı.
TARAFTARLARLA BULUŞTULAR
Otel önünde oluşan yoğun ilginin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli futbolcular Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür taraftarların yanına geldi. Futbolcular, kendilerini bekleyen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken çok sayıda forma ve çeşitli ürün de imzaladı.
Taraftarların destek mesajlarına teşekkür eden milli oyuncular, ABD karşılaşması öncesinde moral depoladı. Otel çevresinde uzun süre devam eden buluşmada özellikle genç taraftarların futbolculara ilgisi dikkat çekti.
HACIOSMANOĞLU'NDAN ÖZÜR VE TELAFİ MESAJI
Buluşma sırasında anlamlı bir an da yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprak'a Kenan Yıldız'ın imzaladığı formayı hediye etti. Formayı teslim alan genç taraftar, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, beklentisinin çok üzerinde bir karşılık gördüğünü ve milli futbolcuları büyük bir sevgiyle desteklediklerini söyledi.
Taraftarlarla sohbet eden Hacıosmanoğlu ise Dünya Kupası sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendilerini en fazla üzen konunun, takımı desteklemek için dünyanın farklı noktalarından gelen vatandaşları hayal kırıklığına uğratmak olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, taraftarlardan özür dilediklerini ifade etti. Milli takımın ilerleyen dönemde bunu telafi edecek güce sahip olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, önlerindeki Avrupa Şampiyonası'nda Türk futbolseverlere yeniden sevinç yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.