Dünya kupası'nda son viraj: Milliler ABD maçı için Los Angeles’ta

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Los Angeles'a ulaştı. Arizona'daki kamp çalışmalarını tamamlayarak kente iniş yapan milliler, konaklayacakları otele geçiş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçı için Los Angeles'a geldi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

LOS ANGELES SOKAKLARINDA KIRMIZI-BEYAZ KONVOY

Los Angeles'ta yaşayan Türk vatandaşları, ay-yıldızlı ekibi havalimanından itibaren yalnız bırakmadı. Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan coşkulu taraftarlar, takım otobüsüne uzun bir konvoyla eşlik etti. Taraftarlar, millilerin konakladığı otelin önünde de korna sesleri ve tezahüratlarla tur atarak futbolculara ve teknik ekibe moral depoladı.