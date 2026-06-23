Dünya kupası'nda son viraj: Milliler ABD maçı için Los Angeles’ta
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Los Angeles’a ulaştı. Kentte yaşayan Türk vatandaşları, oluşturdukları araç konvoyuyla millilere moral verdi.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile oynayacağı karşılaşma öncesi Arizona'daki kampın ardından Los Angeles'a ulaştı.
- Los Angeles'ta yaşayan Türk vatandaşları, milli takımı havalimanından itibaren Türk bayraklarıyla donatılmış araçlardan oluşan konvoyla karşıladı.
- Taraftarlar, takımın konakladığı otel önünde korna sesleri ve tezahüratlarla futbolculara moral verdi.
- A Milli Takım, ABD maçının hazırlıklarını Los Angeles'ta gerçekleştireceği antrenmanlarla tamamlayacak.
- Türkiye-ABD karşılaşması 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Los Angeles'a ulaştı. Arizona'daki kamp çalışmalarını tamamlayarak kente iniş yapan milliler, konaklayacakları otele geçiş yaptı.
LOS ANGELES SOKAKLARINDA KIRMIZI-BEYAZ KONVOY
Los Angeles'ta yaşayan Türk vatandaşları, ay-yıldızlı ekibi havalimanından itibaren yalnız bırakmadı. Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan coşkulu taraftarlar, takım otobüsüne uzun bir konvoyla eşlik etti. Taraftarlar, millilerin konakladığı otelin önünde de korna sesleri ve tezahüratlarla tur atarak futbolculara ve teknik ekibe moral depoladı.
SON PROVA
Ay-yıldızlılar, ABD karşılaşmasının hazırlıklarını Los Angeles'ta gerçekleştireceği antrenmanlarla tamamlayacak. Türkiye-ABD karşılaşması 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak.