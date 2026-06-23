2026 Dünya Kupası'nda kritik galibiyet! Hırvatistan Panama'yı tek golle geçti
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında Hırvatistan, Ante Budimir'in golüyle Panama'yı 1-0 mağlup etti. Avrupa temsilcisi bu sonuçla son 32 turu umutlarını son haftaya taşıdı.
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- Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında Panama'yı 1-0 mağlup etti.
- Karşılaşmanın tek golünü Hırvatistan adına Ante Budimir 54. dakikada attı.
- Hırvatistan, bu galibiyetle gruptaki ilk puanlarını aldı ve üst tur umutlarını sürdürdü.
- Panama, ikinci maçından da puansız ayrılarak son hafta öncesi zorlu bir duruma düştü.
- Grubun son haftasında Hırvatistan Gana ile, Panama ise İngiltere ile karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında Panama ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Hırvatistan, Ante Budimir'in ikinci yarıda attığı golle 1-0 kazanarak turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı.
BUDIMIR SAHNEYE ÇIKTI
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Hırvatistan aradığı golü 54. dakikada buldu. Tecrübeli golcü Ante Budimir, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda Panama beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da Hırvatistan savunması hata yapmadı ve mücadele Avrupa temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
UMUTLAR SON HAFTAYA KALDI
Bu sonucun ardından Hırvatistan gruptaki ilk galibiyetini alarak üst tur umutlarını sürdürdü. Panama ise ikinci maçından da puansız ayrılarak turnuvaya veda etti.
Grubun son haftasında Hırvatistan, Gana ile karşılaşacak. Panama ise aynı saatte İngiltere ile oynayacak.
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