20206 Dünya Kupası: Portekiz - Özbekistan | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup K ikinci hafta maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geliyor. İlk hafta galibiyetle tanışamayan iki takım, son 32 turu yarışında avantaj elde etmek için kritik mücadelede sahaya çıkıyor. Portekiz - Özbekistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- Portekiz ile Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup K'da karşı karşıya geliyor.
- Portekiz ilk maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak 1 puan topladı.
- Özbekistan ilk maçta Kolombiya'ya 3-1 mağlup olarak puansız kaldı.
- Kolombiya 3 puanla grupta lider durumda, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1'er puanla takip ediyor.
- Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Özbekistan'da ise kaptan Eldor Shomurodov öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup K heyecanı Portekiz ile Özbekistan arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor.
İlk hafta maçlarının ardından farklı sonuçlar alan iki ekip, üst tur yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.
PORTEKİZ İLK MAÇTA TAKILDI
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, grup aşamasındaki ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkan Avrupa temsilcisi, üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen rakibinin direncini kıramadı.
Bu sonuçla hanesine 1 puan yazdıran Portekiz, ikinci hafta maçında ilk galibiyetini alarak grup liderliği yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor.
ÖZBEKİSTAN PUANSIZ GELDİ
Özbekistan ise Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kolombiya'ya 3-1 mağlup oldu. Turnuva tarihindeki ilk Dünya Kupası deneyimlerinden birini yaşayan Asya temsilcisi, zaman zaman etkili bir performans ortaya koysa da güçlü rakibi karşısında puan çıkarmayı başaramadı.
Özbekistan, Portekiz karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak üst tur umutlarını canlı tutmaya çalışacak.
GRUP K'DA SON DURUM
İlk hafta sonunda Kolombiya 3 puanla lider durumda bulunuyor. Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti birer puanla ikinci ve üçüncü sıraları paylaşırken, Özbekistan henüz puanla tanışamadı.
Bu nedenle Portekiz için alınacak bir galibiyet büyük önem taşırken, Özbekistan da puan kaybı yaşaması halinde son hafta öncesinde zor bir tabloyla karşı karşıya kalabilir.
GÖZLER RONALDO'DA
Portekiz cephesinde tüm dikkatler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Tecrübeli yıldız, kariyerinin son Dünya Kupalarından birinde takımını başarıya taşımak isterken hücumdaki en önemli koz olarak öne çıkıyor.
Rafael Leao'nun hızı ve bireysel yetenekleri, Bruno Fernandes'in oyun kurucu rolü ve Bernardo Silva'nın yaratıcılığı da Portekiz'in en önemli silahları arasında yer alıyor.
ÖZBEKİSTAN'IN UMUDU SHOMURODOV
Özbekistan'da ise gözler takım kaptanı Eldor Shomurodov'a çevrilmiş durumda. Tecrübeli golcü, takımının hücumdaki en önemli ismi olarak dikkat çekiyor.
Orta sahada Otabek Shukurov'un mücadele gücü ve hızlı geçiş hücumları, Asya temsilcisinin güçlü rakibi karşısındaki en önemli planları arasında bulunuyor.
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