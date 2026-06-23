20206 Dünya Kupası: Portekiz - Özbekistan | CANLI

Bu nedenle Portekiz için alınacak bir galibiyet büyük önem taşırken, Özbekistan da puan kaybı yaşaması halinde son hafta öncesinde zor bir tabloyla karşı karşıya kalabilir.

İlk hafta sonunda Kolombiya 3 puanla lider durumda bulunuyor. Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti birer puanla ikinci ve üçüncü sıraları paylaşırken, Özbekistan henüz puanla tanışamadı.



GÖZLER RONALDO'DA

Portekiz cephesinde tüm dikkatler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Tecrübeli yıldız, kariyerinin son Dünya Kupalarından birinde takımını başarıya taşımak isterken hücumdaki en önemli koz olarak öne çıkıyor.

Rafael Leao'nun hızı ve bireysel yetenekleri, Bruno Fernandes'in oyun kurucu rolü ve Bernardo Silva'nın yaratıcılığı da Portekiz'in en önemli silahları arasında yer alıyor.

ÖZBEKİSTAN'IN UMUDU SHOMURODOV

Özbekistan'da ise gözler takım kaptanı Eldor Shomurodov'a çevrilmiş durumda. Tecrübeli golcü, takımının hücumdaki en önemli ismi olarak dikkat çekiyor.

Orta sahada Otabek Shukurov'un mücadele gücü ve hızlı geçiş hücumları, Asya temsilcisinin güçlü rakibi karşısındaki en önemli planları arasında bulunuyor.

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