Arjantin Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle devirdi! Tarihe geçen o maç

Arjantin, grupta 2 maçta 2 galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti ve son maçta Ürdün ile karşılaşacak.

Lionel Messi, Avusturya'ya attığı 2 golle Dünya Kupası'nda 18 gole ulaşarak Miroslav Klose'yi geçerek tarihin en golcü oyuncusu oldu.

Beyaz noktada topun başına geçen Lionel Messi, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Oyun üstünlüğünü sürdüren Tangocular 38. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan Medina'nın ceza sahasına yerden pasında Messi gelişine vuruşunu yaptı ve ağlara gönderdi.

İlk yarısı 1-0 sonuçlanan müsabakanın 2. yarısı karşılıklı ataklarla geçildi. Arjantin'de sağ kanattan Messi ile gelişen kontratakta ceza sahası içinde yeniden topla buluşan Messi, 90+5. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.

Son düdüğün ardından Lionel Scaloni'nin öğrencileri grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Arjantin, grubun son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise Cezayir ile oynayacak.