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Arjantin Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle devirdi! Tarihe geçen o maç

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Lionel Messi, kaydettiği gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu.

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Arjantin Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle devirdi! Tarihe geçen o maç
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  • Lionel Messi, Avusturya'ya attığı 2 golle Dünya Kupası'nda 18 gole ulaşarak Miroslav Klose'yi geçerek tarihin en golcü oyuncusu oldu.
  • Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Dallas Stadyumu'nda Avusturya'yı 2-0 mağlup etti.
  • Messi, 38. dakikada Medina'nın pasıyla ilk golü attı ve 90+5. dakikada ikinci golü kaydetti.
  • Arjantin, grupta 2 maçta 2 galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti ve son maçta Ürdün ile karşılaşacak.
  • Messi, maçın 7. dakikasında kazanılan penaltıyı kaçırdı ancak sonrasında 2 golle takımını galibiyete taşıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mısırlı hakem Amin Omar'ın düdük çaldığı maçta Arjantin, 7. dakikada penaltı kazandı. Lautaro Martinez'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Omar, penaltı noktasını gösterdi.

Arjantin Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle devirdi! Tarihe geçen o maç-2

Beyaz noktada topun başına geçen Lionel Messi, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Oyun üstünlüğünü sürdüren Tangocular 38. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan Medina'nın ceza sahasına yerden pasında Messi gelişine vuruşunu yaptı ve ağlara gönderdi.

Arjantin Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle devirdi! Tarihe geçen o maç-3

İlk yarısı 1-0 sonuçlanan müsabakanın 2. yarısı karşılıklı ataklarla geçildi. Arjantin'de sağ kanattan Messi ile gelişen kontratakta ceza sahası içinde yeniden topla buluşan Messi, 90+5. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.

Son düdüğün ardından Lionel Scaloni'nin öğrencileri grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Arjantin, grubun son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise Cezayir ile oynayacak.

Arjantin Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle devirdi! Tarihe geçen o maç-4

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ: MESSİ
J Grubu'nun ilk maçında Cezayir karşısında hat-trick yapma başarısı gösteren Messi, Avusturya filelerini de havalandırarak 2022 Dünya Kupası'nın da içinde bulunduğu son 6 maçta gol sevinci yaşadı. 38 yaşındaki yıldız, Avusturya'ya attığı gollerle Dünya Kupası'nda 18 gole ulaştı ve Miroslav Klose'yi geride bırakarak 'Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu' oldu.
Kariyerinin 6. Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, 28 maçta forma giyerken attığı gol sayıları şöyle:

Dünya KupasıGol Sayısı
2006 Dünya Kupası1 gol
2010 Dünya Kupası-
2014 Dünya Kupası4 gol
2018 Dünya Kupası1 gol
2022 Dünya Kupası7 gol
2026 Dünya Kupası5 gol

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