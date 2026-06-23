2026 Dünya Kupası: İngiltere - Gana | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup L ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor. İlk hafta galibiyetle başlayan iki takımın mücadelesinde hedef grup liderliğini ele geçirmek ve son 32 turuna bir adım daha yaklaşmak. İngiltere - Gana maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- İngiltere ile Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup L'de liderlik mücadelesi için karşı karşıya geliyor.
- İngiltere ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2, Gana ise Panama'yı 1-0 yenerek turnuvaya üç puanla başladı.
- İngiltere daha iyi averajla grup lideri konumunda, Gana ise ikinci sırada yer alıyor.
- İngiltere'de Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Phil Foden öne çıkan isimler olarak gösteriliyor.
- Gana'da Mohammed Kudus, Jordan Ayew ve Thomas Partey takımın kilit oyuncuları olarak dikkat çekiyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup L'in en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde İngiltere ile Gana kozlarını paylaşıyor.
İlk hafta maçlarını kazanarak turnuvaya moralli başlayan iki ekip, liderlik yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıkıyor.
İLK 11'LER:
İngiltere: Pickford, James, Stones, Konsa, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane
Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi, Sibo, Williams, Semenyo, Ayew
İKİ TAKIM DA ÜÇ PUANLA BAŞLADI
İngiltere, grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na etkileyici bir başlangıç yaptı. Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken İngilizler, aldığı galibiyetle grup liderliğine yerleşti.
Gana ise Panama karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Afrika temsilcisi, disiplinli oyunuyla üç puana ulaşarak grupta üst sıralara tutunmayı başardı.
GRUP L'DE LİDERLİK HESAPLARI
İlk hafta sonunda İngiltere ve Gana 3'er puan topladı. Daha iyi averaja sahip olan İngiltere liderlik koltuğunda yer alırken, Gana ikinci sırada bulunuyor. Hırvatistan ve Panama ise henüz puanla tanışamadı.
Bu nedenle iki takım arasındaki mücadele yalnızca üç puan açısından değil, grup liderliği yarışında da büyük önem taşıyor. Kazanan ekip son hafta öncesinde önemli bir avantaj yakalayacak.
İNGİLTERE'DE GÖZLER KANE VE BELLINGHAM'DA
İngiltere cephesinde tüm dikkatler Harry Kane'in üzerinde olacak. Tecrübeli golcü, bitiriciliği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle takımının en büyük hücum silahı konumunda bulunuyor.
Orta sahada Jude Bellingham'ın dinamizmi, Bukayo Saka'nın kanatlardaki etkinliği ve Phil Foden'ın yaratıcılığı da İngiltere'nin en önemli kozları arasında yer alıyor.
Teknik direktör Gareth Southgate'in öğrencileri, hücum gücünü bir kez daha sahaya yansıtarak liderliğini korumayı hedefliyor.
GANA'DA KUDUS ÖN PLANDA
Gana'da ise gözler takımın yıldız ismi Mohammed Kudus'un üzerinde olacak. Hücumdaki yaratıcılığı ve bireysel becerileriyle öne çıkan genç yıldız, İngiltere savunmasını zorlamaya çalışacak.
Jordan Ayew'in tecrübesi ve Thomas Partey'in orta sahadaki liderliği de Afrika temsilcisinin en önemli silahları arasında bulunuyor.
Dünya Kupası'nda gollü düello: Haaland duble yaptı, Norveç Senegal’i devirdi
Fenerbahçe'de 2 ayrılık kararı!