2026 Dünya Kupası: İngiltere - Gana | CANLI

Gana'da Mohammed Kudus, Jordan Ayew ve Thomas Partey takımın kilit oyuncuları olarak dikkat çekiyor.

İngiltere'de Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Phil Foden öne çıkan isimler olarak gösteriliyor.

İngiltere daha iyi averajla grup lideri konumunda, Gana ise ikinci sırada yer alıyor.

İngiltere ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2, Gana ise Panama'yı 1-0 yenerek turnuvaya üç puanla başladı.

İngiltere ile Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup L'de liderlik mücadelesi için karşı karşıya geliyor.

İlk hafta maçlarını kazanarak turnuvaya moralli başlayan iki ekip, liderlik yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıkıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup L'in en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde İngiltere ile Gana kozlarını paylaşıyor.

Gana ise Panama karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Afrika temsilcisi, disiplinli oyunuyla üç puana ulaşarak grupta üst sıralara tutunmayı başardı.

İngiltere, grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na etkileyici bir başlangıç yaptı. Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken İngilizler, aldığı galibiyetle grup liderliğine yerleşti.

İKİ TAKIM DA ÜÇ PUANLA BAŞLADI



GRUP L'DE LİDERLİK HESAPLARI

İlk hafta sonunda İngiltere ve Gana 3'er puan topladı. Daha iyi averaja sahip olan İngiltere liderlik koltuğunda yer alırken, Gana ikinci sırada bulunuyor. Hırvatistan ve Panama ise henüz puanla tanışamadı.

Bu nedenle iki takım arasındaki mücadele yalnızca üç puan açısından değil, grup liderliği yarışında da büyük önem taşıyor. Kazanan ekip son hafta öncesinde önemli bir avantaj yakalayacak.