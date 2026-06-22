2026 Dünya Kupası: Ürdün - Cezayir | CANLI

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 2026 FIFA Dünya Kupası Grup J'de ilk maçlarını kaybeden Ürdün ile Cezayir ikinci hafta maçında karşılaşacak.

Ürdün ilk maçta Avusturya'ya 3-1, Cezayir ise Arjantin'e 3-0 mağlup oldu.

Grup J'de Arjantin ve Avusturya 3'er puanla liderliği paylaşırken Ürdün ve Cezayir puansız durumda.

Ürdün'de Musa Al-Tamari, Cezayir'de ise Riyad Mahrez takımlarının en önemli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

Karşılaşmayı kaybeden takımın son 32 turuna çıkma şansı ciddi şekilde azalacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup J'de kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. İlk hafta maçlarını kaybeden Ürdün ile Cezayir, grup aşamasındaki ikinci sınavlarında kozlarını paylaşıyor. İki takım da son hafta öncesinde avantaj elde etmek için sahaya mutlak puan hedefiyle çıkıyor.



İKİ TAKIM DA KÖTÜ BAŞLADI Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkan Ürdün, grup aşamasındaki açılış karşılaşmasında Avusturya'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadele gücüyle dikkat çeken Asya temsilcisi, zaman zaman rakip kalede etkili olsa da sahadan puansız ayrıldı. Cezayir ise grubun favorisi Arjantin karşısında zor anlar yaşadı. Kuzey Afrika temsilcisi, Lionel Messi'nin yıldızlaştığı mücadelede rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.