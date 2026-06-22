2026 Dünya Kupası: Ürdün - Cezayir | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Grup J ikinci hafta maçında Ürdün ile Cezayir karşı karşıya geliyor. İlk hafta sahadan mağlubiyetle ayrılan iki takımın mücadelesinde hedef, turnuvadaki ilk puanları alarak son 32 turu umutlarını korumak. Ürdün - Cezayir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- 2026 FIFA Dünya Kupası Grup J'de ilk maçlarını kaybeden Ürdün ile Cezayir ikinci hafta maçında karşılaşacak.
- Ürdün ilk maçta Avusturya'ya 3-1, Cezayir ise Arjantin'e 3-0 mağlup oldu.
- Grup J'de Arjantin ve Avusturya 3'er puanla liderliği paylaşırken Ürdün ve Cezayir puansız durumda.
- Ürdün'de Musa Al-Tamari, Cezayir'de ise Riyad Mahrez takımlarının en önemli oyuncuları olarak öne çıkıyor.
- Karşılaşmayı kaybeden takımın son 32 turuna çıkma şansı ciddi şekilde azalacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup J'de kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor.
İlk hafta maçlarını kaybeden Ürdün ile Cezayir, grup aşamasındaki ikinci sınavlarında kozlarını paylaşıyor. İki takım da son hafta öncesinde avantaj elde etmek için sahaya mutlak puan hedefiyle çıkıyor.
Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkan Ürdün, grup aşamasındaki açılış karşılaşmasında Avusturya'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadele gücüyle dikkat çeken Asya temsilcisi, zaman zaman rakip kalede etkili olsa da sahadan puansız ayrıldı.
Cezayir ise grubun favorisi Arjantin karşısında zor anlar yaşadı. Kuzey Afrika temsilcisi, Lionel Messi'nin yıldızlaştığı mücadelede rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.
GRUP J'DE SON DURUM
İlk hafta sonunda Arjantin ve Avusturya 3'er puan toplarken, Ürdün ile Cezayir puansız durumda bulunuyor. Averaj farkıyla Ürdün üçüncü sırada yer alırken, Cezayir dördüncü sırada haftaya giriyor.
Bu nedenle iki ekip arasındaki mücadele, son 32 turu yarışında hayati önem taşıyor. Olası bir mağlubiyet, kaybeden tarafın üst tur şansını ciddi şekilde zora sokabilir.
ÜRDÜN'ÜN UMUDU AL-TAMARI
Ürdün cephesinde gözler takımın yıldız ismi Musa Al-Tamari'nin üzerinde olacak. Hızı ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu, takımının hücumdaki en önemli kozu konumunda bulunuyor.
Asya temsilcisi, özellikle hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorlayarak ilk Dünya Kupası puanlarını almayı hedefliyor.
CEZAYİR'DE MAHREZ FAKTÖRÜ
Cezayir'de ise tüm dikkatler Riyad Mahrez'e çevrilmiş durumda. Tecrübeli yıldızın yaratıcılığı ve duran toplardaki etkisi, Kuzey Afrika temsilcisinin en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.
İsmail Bennacer'in orta sahadaki liderliği ve Amine Gouiri'nin hücumdaki etkinliği de Cezayir'in skor üretme planlarında önemli rol oynayacak.
SON ŞANS MAÇI NİTELİĞİNDE
Grup J'de dengeleri değiştirebilecek mücadelede Ürdün, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanlarını almak isterken, Cezayir de üst tur umutlarını canlı tutmayı amaçlıyor.
Son hafta öncesinde büyük önem taşıyan karşılaşma, yalnızca puan tablosunu değil, gruptaki son 32 turu hesaplarını da doğrudan etkileyecek. Kazanan taraf, son maçlar öncesinde avantaj elde ederken kaybeden ekip için turnuva yolculuğu erken sona erebilir.
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