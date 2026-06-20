Japonya'dan Tunus'a gol yağmuru | Dünya Kupası F Grubu

2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya ile Tunus karşı karşıya geldi.

Meksika'nın Monterrey şehrinde BBVA Stadyumu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün olan Japonya, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.







Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Daichi Kamada, 69. dakikada Junya Ito, 31. ve 83. dakikalarda Ayase Ueda kaydetti.



Bu sonucun ardından Japonya puanını 4'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. İkinci maçından da puansız ayrılan Tunus ise Dünya Kupası'na veda etti.





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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor