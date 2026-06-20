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Japonya'dan Tunus'a gol yağmuru | Dünya Kupası F Grubu

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Tunus ile Japonya karşı karşıya geldi. Japonya, Tunus'a deyim yerindeyse gol olup yağladı. Mücadeleden 4-0'lık skorla galiip ayrılan Asya temsilcisi, son 32 turu için iddiasını sürdürüyor.

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Japonya'dan Tunus'a gol yağmuru | Dünya Kupası F Grubu
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  • 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, Tunus ile karşılaşacak.
  • Tunus, gruptaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenildi.
  • Japonya, Hollanda ile 2-2 berabere kaldı.
  • Tunus'un kalan maçı 26 Haziran'da Hollanda ile Kansas City Stadyumu'nda olacak.
  • Japonya'nın kalan maçı 26 Haziran'da İsveç ile Dallas Stadyumu'nda olacak.

2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya ile Tunus karşı karşıya geldi.

Meksika'nın Monterrey şehrinde BBVA Stadyumu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün olan Japonya, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Japonya'dan Tunus'a gol yağmuru | Dünya Kupası F Grubu-1

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Daichi Kamada, 69. dakikada Junya Ito, 31. ve 83. dakikalarda Ayase Ueda kaydetti.

Bu sonucun ardından Japonya puanını 4'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. İkinci maçından da puansız ayrılan Tunus ise Dünya Kupası'na veda etti.

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