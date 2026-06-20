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Tunus - Japonya | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Tunus ile Japonya karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanarak son 32 turu için iddiasını son maça taşımak amacında. Tunus - Japonya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Tunus - Japonya | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
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  • 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, Tunus ile karşılaşacak.
  • Tunus, gruptaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenildi.
  • Japonya, Hollanda ile 2-2 berabere kaldı.
  • Tunus'un kalan maçı 26 Haziran'da Hollanda ile Kansas City Stadyumu'nda olacak.
  • Japonya'nın kalan maçı 26 Haziran'da İsveç ile Dallas Stadyumu'nda olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya ile Tunus kozlarını paylaşıyor. Tunus, gruptaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Japonya ise Hollanda ile 2-2 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı.

Tunus - Japonya | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-1

CANLI TAKİP

Tunus - Japonya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Tunus son maçında Hollanda ile karşılaşacakTunus son maçında Hollanda ile karşılaşacak

İLK 11'LER

TUNUS: Dahmen, Abdi, Talbi, Rekik, Bronn, Valery, Mejbri, Skhiri, Slimane, Tounekti, Saad.

JAPONYA: Suzuki, Itakura, Hiroki Ito, Tomiyasu, Tanaka, Doan, Nakamura, Junya Ito, Kamada, Sano, Ueda.

Tunus ilk maçında İsveç'e 5-1 yenildiTunus ilk maçında İsveç'e 5-1 yenildi

TUNUS'UN KADROSU

Kaleciler: Sabri Ben Hassan, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahmene

Savunma: Ali Abdi, Mohamed Amine Ben Hamida, Adem Arous, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery

Orta Sahalar: Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri

Forvetler: Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad, Sebastian Tounekti

TUNSU'UN KALAN MAÇI

26 Haziran (TSİ 02.00) Tunus - Hollanda (Kansas City Stadyumu)

Zion Suzuki Japonya'nın en önemli isimlerinden biriZion Suzuki Japonya'nın en önemli isimlerinden biri

JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defanslar: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ayumu Seko (Le Havre), Junnosuke Suzuki (Copenhagen)

Orta Sahalar: Wataru Endo (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Junya Ito (Genk), Kaishu Sano (Mainz 05)

Forvetler: Ayase Ueda (Feyenoord), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Yuito Suzuki (SC Freiburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg)

JAPONYA'NIN KALAN MAÇI

26 Haziran (TSİ 02.00): Japonya-İsveç (Dallas Stadyumu)

Dört dörtlük düello! Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldıDört dörtlük düello! Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı
Dört dörtlük düello! Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı

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