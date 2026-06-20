Tunus - Japonya | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

Japonya'nın kalan maçı 26 Haziran'da İsveç ile Dallas Stadyumu'nda olacak.

Tunus'un kalan maçı 26 Haziran'da Hollanda ile Kansas City Stadyumu'nda olacak.

Japonya, Hollanda ile 2-2 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, Tunus ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya ile Tunus kozlarını paylaşıyor. Tunus, gruptaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Japonya ise Hollanda ile 2-2 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı.

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Tunus - Japonya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.