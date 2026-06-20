E Grubu'nda golsüz beraberlik: Dünya Kupası'nda Ekvador ile Curaçao maçında kazanan olmadı

Curaçao, Almanya'ya 7-1 yenildikten sonra Ekvador karşısında savunmada daha dirençli bir performans sergileyerek ilk puanını aldı.

Gruptaki ilk maçında Fildişi Sahili'ne 1-0 mağlup olan Ekvador, son 16 umutlarını sürdürmek adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. İlk karşılaşmada iyi futboluna rağmen skor üretemeyen ve -1 averajla üçüncü sırada yer alan Güney Amerika temsilcisi, Curaçao karşısında da aradığı golü bulamadı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Ekvador ile Curaçao karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. E Grubu'nda oynanan kritik karşılaşmada Ekvador ile Curaçao sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Ekvador ile Curaçao arasındaki maç 0-0 berabere bitti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapan Curaçao ise Almanya karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin ardından savunmada daha dirençli bir görüntü ortaya koydu. -6 averajla grubun son sırasında yer alan Karayip ekibi, güçlü rakibi karşısında kalesini gole kapatarak turnuvadaki ilk puanını hanesine yazdırdı.

Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan Ekvador, Enner Valencia ve Gonzalo Plata ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Curaçao savunması kritik anlarda hata yapmadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ekvador, gruptaki son maçında Almanya ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Ekvador: Galindez; Franco, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Alcivar, Vite, Estupinan; Plata, Valencia

Curaçao: Room; Fonville, Floranus, Obispo, Gaari, Brenet; J. Bacuna, L. Bacuna, Comenencia, Chong; Locadia

Bu sonucun ardından Ekvador son 16 yolunda avantaj yakalama fırsatını kaçırırken, Curaçao turnuvadaki ilk puanını elde etti. Ekvador gruptaki son maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Curaçao ise üst tura çıkma umutlarını sürdürmek için Fildişi Sahili karşısında sahaya çıkacak.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor