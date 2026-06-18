Fenerbahçe'den flaş teknik direktör açıklaması! Gözler Aykut Kocaman'da

Aykut Kocaman daha önce Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Kulübün resmi duyurusu öncesinde teknik adam konusunda çeşitli isimler gündeme gelirken, yönetimin kararını netleştirdiği ve açıklama için geri sayıma geçtiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim, kulübün 120. yılına vurgu yaptığı açıklamayla birlikte yeni dönemin başlangıcını işaret etti. Teknik direktör tercihinin, yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Aykut Kocaman

GÖZLER AYKUT KOCAMAN'DA

Fenerbahçe kulislerinde yeni teknik direktörlük görevine getirilecek ismin Aykut Kocaman olduğu konuşuluyor. Daha önce sarı-lacivertli takımda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kocaman'ın, resmi açıklamayla birlikte yeniden takımın başına geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün saat 13.00'te FB TV üzerinden yapılacak duyuruyla resmiyet kazanacak.

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