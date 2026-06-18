Fenerbahçe'den flaş teknik direktör açıklaması! Gözler Aykut Kocaman'da
Fenerbahçe, erkek futbol takımının yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00’te açıklanacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpte göreve gelmesi beklenen ismin ise Aykut Kocaman olduğu öne sürülüyor.
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- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün saat 13.00'te FB TV'de açıklanacak.
- Kulüp yönetimi yeni teknik direktör tercihiyle 120. yılda başlayacak yeni dönemin ilk adımını atacağını bildirdi.
- Fenerbahçe kulislerinde yeni teknik direktörün Aykut Kocaman olacağı konuşuluyor.
- Aykut Kocaman daha önce Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapmıştı.
- Teknik direktör seçiminin yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarında belirleyici rol oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı resmi açıklamayla erkek futbol takımının yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI
Sarı-lacivertli yönetim, kulübün 120. yılına vurgu yaptığı açıklamayla birlikte yeni dönemin başlangıcını işaret etti. Teknik direktör tercihinin, yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarında belirleyici rol oynaması bekleniyor.
Kulübün resmi duyurusu öncesinde teknik adam konusunda çeşitli isimler gündeme gelirken, yönetimin kararını netleştirdiği ve açıklama için geri sayıma geçtiği belirtildi.
GÖZLER AYKUT KOCAMAN'DA
Fenerbahçe kulislerinde yeni teknik direktörlük görevine getirilecek ismin Aykut Kocaman olduğu konuşuluyor. Daha önce sarı-lacivertli takımda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kocaman'ın, resmi açıklamayla birlikte yeniden takımın başına geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün saat 13.00'te FB TV üzerinden yapılacak duyuruyla resmiyet kazanacak.