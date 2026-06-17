Türkiye - Belçika voleybol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. hafta maçı
Filenin Sultanları için Ankara'da dev etap bugün başlıyor. Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) zirve takibini sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2. haftanın açılış maçında Belçika karşısında sahneye çıkıyor. Milyonları ekran başına kilitleyecek Türkiye - Belçika mücadelesinin canlı yayın kanalı ve başlama saati haberimizde.
Hızlı Özet Göster
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ile Ankara'da karşılaşacak.
- Maç, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
- Filenin Sultanları, ikinci hafta boyunca toplam dört maç oynayarak puan sıralamasında üst sıralarda yer almayı hedefliyor.
- Türkiye'nin ikinci hafta maç programında Belçika, Fransa, Almanya ve Çin karşılaşmaları bulunuyor.
- Ankara etabı, Filenin Sultanları'nın finallere yükselme mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. İlk haftayı başarılı sonuçlarla geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci etapta ilk sınavını Belçika karşısında verecek. Ankara'da oynanacak mücadele öncesinde voleybolseverlerin gözü maçın saatine ve yayın bilgilerine çevrildi.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI BUGÜN OYNANACAK
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta açılış karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı mücadele 17 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak.
Milli takım, taraftar desteğini arkasına alarak ikinci hafta organizasyonuna galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
KARŞILAŞMA TRT SPOR EKRANLARINDA
Voleybol tutkunlarının merakla beklediği mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye ile Belçika arasında oynanacak karşılaşma, saat 19.30'dan itibaren canlı olarak takip edilebilecek.
Turnuvada puan sıralamasını yakından ilgilendiren mücadelede Filenin Sultanları'nın ortaya koyacağı performans şimdiden büyük merak konusu oldu.
İKİNCİ HAFTADA YOĞUN FİKSTÜR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından ikinci hafta boyunca birbirinden önemli maçlara çıkacak. Milliler, dört gün içinde toplam dört karşılaşma oynayacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 Haziran 2026
- 19.30 | Türkiye - Belçika
18 Haziran 2026
- 19.30 | Türkiye - Fransa
20 Haziran 2026
- 19.30 | Türkiye - Almanya
21 Haziran 2026
- 19.30 | Türkiye - Çin
HEDEF ZİRVE YARIŞI
Milletler Ligi'nde finallere yükselme mücadelesi veren Filenin Sultanları için Ankara etabı büyük önem taşıyor. Kendi seyircisi önünde sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, ikinci haftayı mümkün olan en yüksek puanla tamamlayarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Voleybolseverler ise Ankara'daki karşılaşmalarda tribünleri doldurarak Filenin Sultanları'na destek vermeye hazırlanıyor.