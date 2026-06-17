Türkiye - Belçika voleybol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. hafta maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından ikinci hafta boyunca birbirinden önemli maçlara çıkacak. Milliler, dört gün içinde toplam dört karşılaşma oynayacak.

HEDEF ZİRVE YARIŞI

Milletler Ligi'nde finallere yükselme mücadelesi veren Filenin Sultanları için Ankara etabı büyük önem taşıyor. Kendi seyircisi önünde sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, ikinci haftayı mümkün olan en yüksek puanla tamamlayarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Voleybolseverler ise Ankara'daki karşılaşmalarda tribünleri doldurarak Filenin Sultanları'na destek vermeye hazırlanıyor.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Spor