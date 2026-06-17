Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk rakibi Midtjylland oldu | İlk maç 23 Temmuz rövanş 30 Temmuz'da oynanacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temcilcisi Midtjylland ile eşleşti. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak. Danimarka takımında milli futbolcu Aral Şimşir de forma giyiyor.
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- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak.
- İlk maç 23 Temmuz'da, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.
- Beşiktaş, UEFA merkezinin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde 1. Grupta yer aldı.
- Midtjylland, Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamladı.
- Danimarka takımında milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.
KARTAL MIDTJYLLAND İLE EŞLEŞTİ
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde seri başı olamayan siyah-beyazlılar, 1. Grup'ta yer aldı.
Beşiktaş, kura çekimi sonucunda Midtjylland'ın rakibi oldu.
DANİMARKA EKİBİNDE MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYİYOR
Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak.
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