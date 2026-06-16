665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor? 2026 Edirne Kırkpınar maç programı
Yüzlerce pehlivanın altın kemer için Sarayiçi Er Meydanı’na çıkacağı 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin takvimi açıklandı. 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek dev organizasyonun bilet fiyatları belli olurken, bazı tribünlerin şimdiden kapalı gişe olduğu duyuruldu. İşte gün gün Kırkpınar bilet fiyatları ve program.
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- 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3-5 Temmuz 2026 tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek.
- Organizasyonun ilk günü olan 3 Temmuz'da müsabakalar ücretsiz izlenebilecek.
- 4 Temmuz Cumartesi için bilet fiyatları 1.750 TL ve 1.400 TL olarak belirlendi.
- Final günü olan 5 Temmuz Pazar için bilet fiyatları 2.600 TL ve 1.750 TL olarak açıklandı.
- Yoğun ilgi nedeniyle bazı tribün kategorilerindeki biletler kısa sürede tükendi.
Dünyanın en köklü spor organizasyonları arasında gösterilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Güreşseverlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonun 665'incisi bu yıl Edirne'de düzenlenecek.
Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda yüzlerce pehlivan, altın kemer için mücadele edecek. Kırkpınar'ı yerinde takip etmek isteyen vatandaşlar ise tarih ve bilet detaylarını araştırıyor.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Edirne Belediyesi tarafından açıklanan takvime göre 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Üç gün sürecek organizasyon, minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başlayacak. Güreşlerin final heyecanı ise 5 Temmuz Pazar günü yaşanacak.
İLK GÜN ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK
Kırkpınar'ın açılış günü olan 3 Temmuz Cuma günü yapılacak müsabakalar için seyircilerden ücret alınmayacak.
Organizasyonun ilk gününde farklı boylarda mücadele edecek pehlivanlar er meydanına çıkarken, tribünler ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.
2026 Kırkpınar bilet fiyatları açıklandı
Başpehlivanların da güreşeceği 4 Temmuz Cumartesi günü için bilet fiyatları iki ayrı kategori halinde satışa sunuldu.
- Kademe tribün: 1.750 TL
- Kademe tribün: 1.400 TL
Final müsabakalarının yapılacağı 5 Temmuz Pazar günü ise fiyatlar yükseldi.
- Kademe tribün: 2.600 TL
- Kademe tribün: 1.750 TL
BAZI KATEGORİLERDE BİLETLER TÜKENDİ
Organizasyon için bilet satışları devam ederken, yoğun ilgi nedeniyle bazı tribün kategorilerindeki kontenjanlar kısa sürede doldu.
Biletix üzerinden yapılan satışlarda ikinci kademe tribün biletlerinin tükendiği bildirildi. Yetkililer, kalan biletler için güreşseverlerin erken hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.
ALTIN KEMER HEYECANI YENİDEN SARAYİÇİ'NDE YAŞANACAK
Yüzyıllardır devam eden Kırkpınar geleneği, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelecek güreş tutkunlarını Edirne'de buluşturacak.
Başpehlivanların altın kemer için er meydanına çıkacağı organizasyonun, her yıl olduğu gibi binlerce seyircinin katılımıyla büyük ilgi görmesi bekleniyor.