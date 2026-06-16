665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor? 2026 Edirne Kırkpınar maç programı

Biletix üzerinden yapılan satışlarda ikinci kademe tribün biletlerinin tükendiği bildirildi. Yetkililer, kalan biletler için güreşseverlerin erken hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.

Organizasyon için bilet satışları devam ederken, yoğun ilgi nedeniyle bazı tribün kategorilerindeki kontenjanlar kısa sürede doldu.

ALTIN KEMER HEYECANI YENİDEN SARAYİÇİ'NDE YAŞANACAK

Yüzyıllardır devam eden Kırkpınar geleneği, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelecek güreş tutkunlarını Edirne'de buluşturacak.

Başpehlivanların altın kemer için er meydanına çıkacağı organizasyonun, her yıl olduğu gibi binlerce seyircinin katılımıyla büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Spor