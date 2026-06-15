Efsane isim Abdullah Ercan'dan Montella'ya Paraguay maçı öncesi 3 isimli reçete
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Vancouver'da Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya şok bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızın performansını, Türk futbolunun ve 2002 Dünya Kupası kadrosunun efsane ismi Abdullah Ercan Takvim için değerlendirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun planını ve geç gelen oyuncu değişikliklerini eleştiren Ercan; gruptan çıkma şansımızın sürmesi için kritik Paraguay karşılaşmasında Kenan Yıldız, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın mutlaka ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini belirterek ay-yıldızlı ekibe hayati uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya Vencouver'da 2-0 yenildi.
- Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe kaydetti.
- Abdullah Ercan, yenilginin ardından durumu ve gelecekteki maçları değerlendirdi.
- Ercan, oyuncu değişikliklerine ve takımın performansına eleştirilerde bulundu.
- Paraguay ile oynanacak ikinci maçın final niteliğinde olduğu belirtildi.
Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya Vencouver'da 2-0 kaybetti. 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe'nin gollerine engel olamayan Bizim Çocuklar büyük bir şok yaşattı. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan ay-yıldızlı ekibimizin yıldızlarından Abdullah Ercan yaşadığımız yenilgiyi ve bundan sonra yaşanabilecekleri TAKVİM için değerlendirdi.
İşte başarılı hocanın reçetesi: "Biz bu kadar kötü oynayacak bir takım değiliz. Paraguay maçında mutlaka değişim yaşanacaktır. Kenan, Yunus ve Ozan 11'de olmalıdır. Sonuç olarak enseyi karartmamalıyız. Bu takıma destek vermeliyiz. Futbolcularımız bulundukları yerin kıymetini bilsinler. Dersleri mutlaka çıkarsınlar. Sakın buradan da geri dönmesinler."
İşte başarılı hocanın reçetesi: "Biz bu kadar kötü oynayacak bir takım değiliz. Paraguay maçında mutlaka değişim yaşanacaktır. Kenan, Yunus ve Ozan 11'de olmalıdır. Sonuç olarak enseyi karartmamalıyız. Bu takıma destek vermeliyiz. Futbolcularımız bulundukları yerin kıymetini bilsinler. Dersleri mutlaka çıkarsınlar. Sakın buradan da geri dönmesinler."
ANLAM VEREMEDİM
"Kazanabileceğimiz bir maçtı. Montella ve oyuncularımız, 'Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk' dediler ama sahada böyle bir oyun yoktu. Ayrıca özellikle 80 sonrası oyuncu değişikliklerine anlam veremedim.
ARTIK FİNAL MAÇI
Tabii ki turnuvaya kaybetmeden, hatta kazanarak başlamak çok önemliydi. Şimdi bizimle aynı durumda olan Paraguay'la final maçına çıkacağız. Aslında biz takım olarak bu kadar kötü oynayacak bir ekip değiliz. İkinci maçta mutlaka bazı değişiklikler olacaktır. Kenan artık 11'de başlayacaktır. Hatta Yunus'u da 11'de bekliyorum. Savunmada Ozan kullanılabilir. Yediğimiz ilk golde Merih'in rakibe direkt gitmesi, oyalamayı tercih etmemesi büyük hataydı. Sonuç olarak enseyi karartmamalıyız. Bu takıma destek vermeliyiz. Montella ve oyuncular gereken dersleri çıkarmıştır. Çıkarmaları da lazım, böyle devam edemez.
ŞIMARIKLIK VAR!
Yalnız yapılan övgülerin takımı biraz bozduğunu düşünüyorum. Hattı şımarıklık olduğunu da söyleyebilirim. Ben 15 yıl Süper Lig'de oynadım. Kariyerim boyunca 1 kez Dünya Kupası'na gidebildim. Başka bir şansım olmadı. Futbolcularımız bulundukları yerin kıymetini bilsinler. Ellerinde şu an büyük bir fırsat var. Bunu kazanca çevirsinler. Sakın buradan geri dönmesinler.
Dilek Demir Takvim.com.tr Spor