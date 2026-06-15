Efsane isim Abdullah Ercan'dan Montella'ya Paraguay maçı öncesi 3 isimli reçete

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Dilek Demir Takvim.com.tr Spor

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Yalnız yapılan övgülerin takımı biraz bozduğunu düşünüyorum. Hattı şımarıklık olduğunu da söyleyebilirim. Ben 15 yıl Süper Lig'de oynadım. Kariyerim boyunca 1 kez Dünya Kupası'na gidebildim. Başka bir şansım olmadı. Futbolcularımız bulundukları yerin kıymetini bilsinler. Ellerinde şu an büyük bir fırsat var. Bunu kazanca çevirsinler. Sakın buradan geri dönmesinler.