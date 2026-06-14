Livano Comenencia Curaçao tarihine geçti! 2026 Dünya Kupası'nda gol sonrası büyük sevinç
Yaklaşık 185 bin nüfuslu ada ülkesi Curaçao, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda çıktığı ilk maçında Almanya ile karşılaştı. Almanların 1-0 önde olduğu karşılaşmada Comenencia beraberlik golünü attı. FC Zürih'te forma giyen 22 yaşındaki sağ bek tarihe adını yazdırdı.
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- Curaçao, Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılarak Almanya'ya karşı ilk maçına çıktı.
- Curaçao, Almanya'ya karşı oynadığı maçta Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü attı.
- Curaçao'nun ilk Dünya Kupası golünü atan futbolcu Comenencia oldu.
- Curaçao'nun golü sonrası tribünlerde büyük coşku yaşandı ve sosyal medyada gündem oldu.
- Karşılaşma Almanya'nın 3-1 üstünlüğüyle devam ediyor.
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Curaçao, futbolun en büyük organizasyonunda çıktığı ilk maçta unutulmaz bir an yaşadı. Karayip temsilcisi, güçlü rakibi Almanya karşısında ağları havalandırarak tarih yazdı.
İLK DÜNYA KUPASI GOLÜ GELDİ
Teknik direktörlüğünü eski Fenerbahçe çalıştırıcısı Dick Advocaat'ın yaptığı Curaçao, E Grubu'nun açılış karşılaşmasında Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşadı.
COMENENCIA TARİHE GEÇTİ
Mücadelenin 21. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Comenencia, ceza sahasına hareketlenen Hansen'i düşündü. Savunmanın müdahalesiyle boşa çıkan top yeniden genç futbolcunun önünde kaldı. Fırsatı iyi değerlendiren Comenencia, bekletmeden yaptığı şık vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Bu golle birlikte Comenencia, Curaçao tarihinin Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü atan futbolcu olarak ülke futboluna adını altın harflerle yazdırdı.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU
Tarihi golün ardından Curaçao futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, takımın gol kutlaması kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Karayip ekibi skorda geriye düşse de Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydederek turnuvanın unutulmaz hikâyelerinden birine imza attı. Karşılaşma haberin yazıldığı dakikalarda Almanya'nın 3-1 üstünlüğüyle devam ediyor.
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