Livano Comenencia Curaçao tarihine geçti! 2026 Dünya Kupası'nda gol sonrası büyük sevinç

Karşılaşma Almanya'nın 3-1 üstünlüğüyle devam ediyor.

Curaçao'nun golü sonrası tribünlerde büyük coşku yaşandı ve sosyal medyada gündem oldu.

Curaçao'nun ilk Dünya Kupası golünü atan futbolcu Comenencia oldu.

Curaçao, Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılarak Almanya'ya karşı ilk maçına çıktı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Curaçao, futbolun en büyük organizasyonunda çıktığı ilk maçta unutulmaz bir an yaşadı. Karayip temsilcisi, güçlü rakibi Almanya karşısında ağları havalandırarak tarih yazdı.