Türkiye gruptan nasıl çıkar, nasıl tur atlar? Avustralya yenilgisi sonrası son 32 ihtimalleri

Grup üçüncüsü olarak üst tura çıkmak için Türkiye'nin en az bir galibiyet alması gerekiyor.

Ay-Yıldızlılar, Paraguay ve ABD karşılaşmalarında gruptan çıkma hesapları yapıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar turnuvaya puansız başlarken, gruptan çıkma hesapları kalan iki maça taşındı.

Özellikle Paraguay maçından alınacak sonuç, gruptan çıkma yolunda belirleyici olacak. Olası bir puan kaybı durumunda son hafta öncesinde iş daha da zorlaşabilir.

Avustralya karşısında alınan mağlubiyet, Türkiye'nin doğrudan üst tura çıkma ihtimalini zora soksa da tamamen ortadan kaldırmadı. Ay-Yıldızlılar önünde Paraguay ve ABD karşılaşmaları bulunuyor.

Ay-yıldızlılar, Vancouver'daki mücadeleden puan çıkaramadı.

KAÇ PUAN TUR İÇİN YETERLİ OLABİLİR?

Genişletilmiş Dünya Kupası formatında grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 32 turuna yükseliyor. Ayrıca grup üçüncüleri arasındaki en başarılı takımlar da üst tura çıkabiliyor.

Türkiye'nin ilk iki hedefini koruyabilmesi için kalan iki maçtan en az bir galibiyet çıkarması gerekiyor. 6 puanlık bir toplam, büyük ölçüde doğrudan tur anlamına gelirken; 4 puanlık senaryoda averaj ve diğer maçların sonuçları önem kazanabilir.