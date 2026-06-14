Türkiye gruptan nasıl çıkar, nasıl tur atlar? Avustralya yenilgisi sonrası son 32 ihtimalleri
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya şanssız bir başlangıç yaptı. Peki bu yenilgi sonrası ay-yıldızlı ekibin gruptan çıkma şansı devam ediyor mu? İşte D Grubu puan durumu, Türkiye'nin kalan maçları ve son 32 turu hesapları.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
- Türkiye, Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçta puansız başladı.
- ABD'nin Paraguay'ı 4-1 mağlup etmesi sonrası Türkiye üçüncü sırada yer aldı.
- Ay-Yıldızlılar, Paraguay ve ABD karşılaşmalarında gruptan çıkma hesapları yapıyor.
- Grup üçüncüsü olarak üst tura çıkmak için Türkiye'nin en az bir galibiyet alması gerekiyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar turnuvaya puansız başlarken, gruptan çıkma hesapları kalan iki maça taşındı.
Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye, Avustralya karşısında istediği sonucu alamadı. Sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası macerasına puansız başladı.
D Grubu'nun ilk haftasında ABD'nin Paraguay'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından Türkiye'nin aldığı sonuç, gruptaki dengeleri doğrudan etkiledi. İlk maçların tamamlanmasıyla birlikte Ay-Yıldızlı ekip üçüncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ
Avustralya karşısında alınan mağlubiyet, Türkiye'nin doğrudan üst tura çıkma ihtimalini zora soksa da tamamen ortadan kaldırmadı. Ay-Yıldızlılar önünde Paraguay ve ABD karşılaşmaları bulunuyor.
Özellikle Paraguay maçından alınacak sonuç, gruptan çıkma yolunda belirleyici olacak. Olası bir puan kaybı durumunda son hafta öncesinde iş daha da zorlaşabilir.
KAÇ PUAN TUR İÇİN YETERLİ OLABİLİR?
Genişletilmiş Dünya Kupası formatında grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 32 turuna yükseliyor. Ayrıca grup üçüncüleri arasındaki en başarılı takımlar da üst tura çıkabiliyor.
Türkiye'nin ilk iki hedefini koruyabilmesi için kalan iki maçtan en az bir galibiyet çıkarması gerekiyor. 6 puanlık bir toplam, büyük ölçüde doğrudan tur anlamına gelirken; 4 puanlık senaryoda averaj ve diğer maçların sonuçları önem kazanabilir.
PARAGUAY MAÇI KRİTİK VİRAJ OLACAK
A Milli Takım için şimdi gözler Paraguay karşılaşmasına çevrildi. İlk maçta puan alamayan iki takımın mücadelesi, D Grubu'nun kaderini belirleyebilecek nitelik taşıyor.
Ay-Yıldızlılar, Paraguay karşısında alınacak galibiyetle hem ilk puanlarını elde etmeyi hem de son hafta öncesinde son 32 umutlarını canlı tutmayı hedefliyor.
SON SÖZ KALAN MAÇLARDA SÖYLENECEK
Turnuvaya mağlubiyetle başlanmış olsa da Türkiye için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Dünya Kupası'nın yeni formatı, gruplarda puan kaybeden takımlara da ikinci bir şans sunuyor.
A Milli Takım, Paraguay ve ABD karşılaşmalarında alacağı sonuçlarla D Grubu'ndaki kaderini belirleyecek.