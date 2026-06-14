İsveç - Tunus | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

İsveç, 12 kez Dünya Kupası'na katılmışken, Tunus 6 kez yer aldı.

Savunma hattında ise Atalanta forması giyen Isak Hien, Leeds United'da oynayan Gabriel Gudmundsson ve Borussia Dortmund'un genç sol beki Daniel Svensson öne çıkıyor. Tecrübeli stoper Victor Lindelöf de savunmanın liderlerinden biri olarak gösteriliyor.

Orta sahada Lucas Bergvall ve Yasin Ayari gibi genç yetenekler dikkat çekerken, takımın oyun temposunu belirleyen isimler arasında yer alıyorlar.

Takımın en büyük yıldızları arasında Premier Lig'de forma giyen Alexander Isak, Viktor Gyökeres ve Anthony Elanga bulunuyor. Gol yollarındaki etkinlikleriyle öne çıkan üçlü, İsveç'in hücum gücünün temelini oluşturuyor.

İsveç Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çekici hücum hatlarından birine sahip

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinin en köklü ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce 12 kez organizasyonda mücadele eden İsveç, bir turnuvalık aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine dönüyor.

İskandinav ekibi, tarihindeki en büyük başarısını ev sahipliği yaptığı 1958 Dünya Kupası'nda elde etti. Finale kadar yükselen İsveç, şampiyonluk maçında Brezilya'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

1994 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen İsveç, 2018'de ise çeyrek final oynayarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Dünya Kupası tarihinde 51 karşılaşmaya çıkan İsveç, 19 galibiyet ve 13 beraberlik elde ederken 19 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip fileleri 80 kez havalandıran İsveç, kalesinde ise 73 gol gördü.