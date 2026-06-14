Arda Güler'den maç öncesi motivasyon konuşması: "Haydi abiler biz daha iyiyiz"
A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçı öncesinde Arda Güler'in soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması canlı yayında ekranlara geldi. Genç yıldızın takım arkadaşlarına verdiği mesaj kısa sürede maçın öne çıkan anlarından biri oldu.
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- A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşılaştı.
- Arda Güler'in maç öncesi takım arkadaşlarına yaptığı konuşma yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.
- Arda Güler, takım arkadaşlarına 'Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler' dedi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Takım'da, mücadele öncesi yaşanan bir an yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.
Takımın genç yıldızı Arda Güler'in arkadaşlarına yaptığı konuşma, karşılaşma başlamadan ekranlara geldi.
Arda Güler'in hırsı! 😤 pic.twitter.com/rjdSZ9zP35— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026
"İLK DAKİKADAN BUNU HİSSETSİNLER"
Canlı yayına yansıyan görüntülerde Arda Güler'in takım arkadaşlarına şu sözleri söylediği görüldü:
"Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!"
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor