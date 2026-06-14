Grup üçüncüsü olarak üst tura çıkmak için Türkiye'nin en az bir galibiyet alması gerekiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ikinci karşılaşmasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya Avustralya mağlubiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip için bu mücadele büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise şimdiden "Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.