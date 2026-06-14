Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Türkiye 2. maç tarihi
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki kaderini belirleyecek kritik Paraguay müsabakasına çıkıyor. Avustralya mağlubiyetinin ardından mutlak galibiyet hedefleyen Ay-yıldızlı ekibin maçı, TRT 1 ve tabii ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte, milyonların kilitlendiği Türkiye - Paraguay maçı canlı yayın saati ve tarihi...
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
- Türkiye, Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçta puansız başladı.
- ABD'nin Paraguay'ı 4-1 mağlup etmesi sonrası Türkiye üçüncü sırada yer aldı.
- Ay-Yıldızlılar, Paraguay ve ABD karşılaşmalarında gruptan çıkma hesapları yapıyor.
- Grup üçüncüsü olarak üst tura çıkmak için Türkiye'nin en az bir galibiyet alması gerekiyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ikinci karşılaşmasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya Avustralya mağlubiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip için bu mücadele büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise şimdiden "Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.
İLK MAÇTA İSTENİLEN SONUÇ GELMEDİ
D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Zaman zaman oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen milliler, turnuvaya puansız başlangıç yaptı.
Bu sonucun ardından gruptaki dengeler değişirken, Türkiye'nin gözünü çevirdiği ilk adres Paraguay karşılaşması oldu. Ay-yıldızlılar, üst tur hedefini sürdürmek adına sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde bulunan Levi's Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Grup aşamasının kaderini etkileyebilecek karşılaşma, hem milli takımın hem de taraftarların yoğun ilgisini çekiyor.
KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuva nedeniyle maç saatleri Türkiye'deki futbolseverler için gece ve sabah saatlerine denk geliyor. Türkiye ile Paraguay arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle (TSİ) 06.00'da başlayacak.
Milyonlarca futbolsever, hafta sonunun ilk saatlerinde ekran başına geçerek A Milli Takım'ın kritik mücadelesini takip edecek.
MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ay-yıldızlı ekibin Paraguay ile oynayacağı kritik grup karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.
GRUPTA HESAPLAR YENİDEN YAPILIYOR
D Grubu'nda ilk maçların ardından puan mücadelesi daha da önem kazandı. Türkiye açısından Paraguay karşılaşması, yalnızca üç puan değil, aynı zamanda son maç öncesinde avantaj elde etmek anlamına geliyor.
Teknik heyetin hazırlıklarını sürdürdüğü mücadelede alınacak sonuç, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası'ndaki yol haritasını büyük ölçüde belirleyecek.
A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI
|Tarih
|Maç
|Stadyum / Şehir
|Saat (TSİ)
|14 Haziran 2026
|Avustralya - Türkiye
|BC Place, Vancouver
|07:00
|20 Haziran 2026
|Türkiye - Paraguay
|Levi's Stadium, Santa Clara
|06:00
|26 Haziran 2026
|Türkiye - ABD
|SoFi Stadium, Inglewood
|05:00
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