Fas iddialı: "Hedefimiz Dünya Kupası'nı kazanmak"
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Tarik Ouahbi, Brezilya maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Rakiplerine saygı duyduklarını belirten Faslı teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
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- Fas Teknik Direktörü Tarik Ouahbi, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini açıkladı.
- Fas, 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de New York New Jersey Stadı'nda C Grubu'nda Brezilya ile karşılaşacak.
- Ouahbi, Neymar'ın sakatlığının kendi oyun planlarını değiştirmeyeceğini belirtti.
- Achraf Hakimi, Brezilya maçının çok dengeli geçeceğini ve favorisi olmadığını söyledi.
- Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarı elde etmişti.
2026 Dünya Kupası C Grubu'nda 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de oynanacak Brezilya-Fas karşılaşması öncesinde Fas cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi.
New York New Jersey Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Tarik Ouahbi, takımının turnuvadaki hedefini net ifadelerle ortaya koydu.
BÜYÜK HEDEFİ AÇIKLADI
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarı elde eden Fas'ın beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ouahbi, bu kez daha büyük bir hedef belirlediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Brezilya'ya saygı duyuyoruz ama 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Rakiplerine karşı karşılıklı bir saygı ortamı bulunduğunu vurgulayan Ouahbi, "Biz onlara nasıl saygı gösteriyorsak onlar da bize saygı gösteriyor." dedi.
Brezilya'da Neymar'ın sakatlığıyla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Faslı çalıştırıcı, bu durumun kendi oyun planlarını değiştirmeyeceğini belirtti. Ouahbi, "Bizim için hiçbir şey değişmeyecek ama onlar için tabii değişiklikler olacaktır. Birlikte çok iyi oynuyorlar ve başka yıldız oyuncuları da var." değerlendirmesinde bulundu.
HAKİMİ: MAÇIN FAVORİSİ YOK
Fas'ın yıldız isimlerinden Achraf Hakimi de Brezilya karşılaşmasının dengeli geçeceğini söyledi. Deneyimli futbolcu, "Çok dengeli bir maç olacak. Her fırsatı değerlendireceğiz ama bence maçın favorisi yok." ifadelerini kullandı.
Takımın kendi gücüne inanması gerektiğini vurgulayan Hakimi, "Kendimize, kalitemize güvenmeliyiz. Brezilya'ya saygı gösteriyoruz ve nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz." diye konuştu.
2022 Dünya Kupası'nda elde edilen yarı final başarısını hatırlatan Faslı oyuncu, yeni turnuvada da aceleci hedefler koymadıklarını belirterek, "Son Dünya Kupası'nı nerede bitireceğimizi tahmin edemiyorduk. 2026 Dünya Kupası'nda da maç maç giderek nereye ulaşacağımızı göreceğiz." dedi.
C Grubu'nda 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Brezilya ile Fas karşı karşıya gelirken, grubun diğer mücadelesinde aynı gün TSİ 04.00'te Haiti ile İskoçya Boston Stadı'nda kozlarını paylaşacak.