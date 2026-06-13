Fas iddialı: "Hedefimiz Dünya Kupası'nı kazanmak"

Fas Brezilya ile karşılaşacak

BÜYÜK HEDEFİ AÇIKLADI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarı elde eden Fas'ın beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ouahbi, bu kez daha büyük bir hedef belirlediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Brezilya'ya saygı duyuyoruz ama 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakiplerine karşı karşılıklı bir saygı ortamı bulunduğunu vurgulayan Ouahbi, "Biz onlara nasıl saygı gösteriyorsak onlar da bize saygı gösteriyor." dedi.

Brezilya'da Neymar'ın sakatlığıyla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Faslı çalıştırıcı, bu durumun kendi oyun planlarını değiştirmeyeceğini belirtti. Ouahbi, "Bizim için hiçbir şey değişmeyecek ama onlar için tabii değişiklikler olacaktır. Birlikte çok iyi oynuyorlar ve başka yıldız oyuncuları da var." değerlendirmesinde bulundu.