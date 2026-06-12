Montella'dan Avustralya maçı öncesi kötü haber! Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın son durumları ne?

Montella, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini ve takıma büyük tutkuyla bağlı olduğunu ifade etti.

24 yıldır beklenen bir Dünya Kupası maçı öncesinde büyük heyecan yaşadıklarını belirten Montella, karşılaşmanın zorluklarının farkında olduklarını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir performans sergileyerek Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında hem maçın önemine hem de kadro durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



ARDA, HAKAN VE KENAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Montella'nın en dikkat çeken açıklaması ise Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız hakkında oldu. İtalyan teknik adam, üç futbolcunun da sahada alabilecekleri kadar süre alacağını belirtirken, fiziksel durumlarına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı.

Montella, "Arda, Hakan ve Kenan; ne kadar çok süre alabileceklerse alacaklar ama 100 dakikalık bir maçı çıkarabileceklerini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Bu sözler, kritik mücadele öncesinde yıldız oyuncuların maç boyunca sahada kalmasının zor olabileceğine işaret etti.