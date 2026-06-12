Montella'dan Avustralya maçı öncesi kötü haber! Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın son durumları ne?
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya maçı öncesinde Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın süreleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam, üç oyuncunun da 100 dakikalık bir maçı çıkarabilecek durumda olmadığını söyledi.
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- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 24 yıl sonra oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde Avustralya karşılaşmasının zorluklarının farkında olduklarını belirtti.
- Montella, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın 100 dakikalık maçı çıkaramayacaklarını düşündüğünü açıkladı.
- İtalyan teknik adam, Avustralya'nın Dünya Kupası deneyimine sahip dengeli bir ekip olduğunu vurguladı.
- Montella, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini ve takıma büyük tutkuyla bağlı olduğunu ifade etti.
- Teknik direktör, sonuçların beklendiği gibi olmaması halinde eleştiri gelebileceğinin farkında olduğunu söyledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında hem maçın önemine hem de kadro durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
24 yıldır beklenen bir Dünya Kupası maçı öncesinde büyük heyecan yaşadıklarını belirten Montella, karşılaşmanın zorluklarının farkında olduklarını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir performans sergileyerek Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.
ARDA, HAKAN VE KENAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Montella'nın en dikkat çeken açıklaması ise Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız hakkında oldu. İtalyan teknik adam, üç futbolcunun da sahada alabilecekleri kadar süre alacağını belirtirken, fiziksel durumlarına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı.
Montella, "Arda, Hakan ve Kenan; ne kadar çok süre alabileceklerse alacaklar ama 100 dakikalık bir maçı çıkarabileceklerini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Bu sözler, kritik mücadele öncesinde yıldız oyuncuların maç boyunca sahada kalmasının zor olabileceğine işaret etti.
"AVUSTRALYA'YA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"
Rakipleri Avustralya'nın Dünya Kupası deneyimine sahip dengeli bir ekip olduğunu vurgulayan Montella, Kosova karşılaşmasına benzer şekilde zorlu bir mücadele beklediğini söyledi. Başarılı teknik adam, böylesi maçlarda yetenekli oyuncuların fark yaratacağını dile getirdi.
Türkiye'de kendisini evlat edinilmiş ve evinde gibi hissettiğini de ifade eden Montella, takıma büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu belirtti. Sonuçların beklendiği gibi olmaması halinde ağır eleştiriler gelebileceğinin farkında olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, bunun teknik direktörlük mesleğinin doğal bir parçası olduğunu kaydetti. Milyonlarca kişinin desteğini ve yüksek beklentileri bildiklerini aktaran Montella, oyuncularına her zaman yeteneklerini özgürce ortaya koymaları ve rahat oynamaları gerektiğini söyledi.