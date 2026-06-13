Dünya Kupası'nda Samba zamanı! Brezilya Fas karşısında

Ancak Brezilya, turnuvadaki ilk sınavına önemli bir eksikle çıkacak. Takımın yıldız isimlerinden Neymar, baldırındaki sakatlığı nedeniyle Fas karşısında görev yapamayacak.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'nın tamamına katılan tek ülke olan Brezilya, organizasyon tarihinin en başarılı takımı unvanını taşıyor. Beş kez mutlu sona ulaşan Sambacılar, son şampiyonluğunu 2002 yılında kazanmıştı. Güney Amerika temsilcisi, 24 yıllık aranın ardından yeniden dünya futbolunun zirvesine çıkmayı amaçlıyor.

Fas'ın yıldızı Hakimi

BREZİLYA VE FAS İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Brezilya ile Fas, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İki ekip organizasyondaki ilk ve tek randevularını 1998 Dünya Kupası'nda yaşamış, mücadeleyi Brezilya 3-0 kazanmıştı. O karşılaşmada Sambacıların gollerini Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

Rakip Fas ise son Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza atmıştı. Katar 2022'de yarı finale yükselen Afrika temsilcisi, bu aşamaya ulaşan ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak turnuva tarihine geçmişti.

Grubun diğer maçında ise Haiti ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Boston Stadı'nda oynanacak mücadele yarın TSİ 04.00'te başlayacak.

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