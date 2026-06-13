Dünya Kupası'na hasret iki ülkenin savaşı! Haiti ve İskoçya 3 puan peşinde
2026 Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Haiti ve İskoçya, turnuvadaki ilk sınavlarını birbirlerine karşı verecek. Haiti, Dünya Kupası'na ikinci kez katılırken ilk galibiyetini arayacak. İskoçya ise dokuzuncu Dünya Kupası deneyiminde son 16 turuna yükselme hedefiyle sahaya çıkacak.
Hızlı Özet Göster
- Haiti, 52 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
- İskoçya, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
- Haiti'nin en dikkat çeken oyuncusu Duckens Nazon, takımın en büyük hücum silahı olarak öne çıkıyor.
- İskoçya'nın kadrosunda Andy Robertson, John McGinn ve Scott McTominay gibi Premier Lig oyuncuları bulunuyor.
- Haiti ve İskoçya, C Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya gelecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti ve İskoçya, turnuvaya birbirinden oldukça farklı hikâyelerle geldi. Bir yanda 52 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Haiti, diğer yanda ise uzun yıllardır özlem duyduğu büyük turnuva başarısını yakalamak isteyen İskoçya bulunuyor. İki ekip, Dünya Kupası serüvenlerine birbirlerine karşı oynayacakları kritik mücadeleyle başlayacak.
52 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Karayip futbolunun önemli temsilcilerinden Haiti, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez finallerde mücadele etme hakkı kazandı. İlk ve tek Dünya Kupası deneyimini 1974 yılında yaşayan Haiti, tam 52 yıl sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösteriyor.
1974 Dünya Kupası'nda İtalya, Arjantin ve Polonya ile aynı gruba düşen Haiti, üç maçını da kaybetmesine rağmen turnuva tarihine unutulmaz bir an bıraktı. Emmanuel Sanon'un İtalya'ya attığı gol, efsane kaleci Dino Zoff'un 1143 dakikalık yenilmezlik serisini sona erdirmişti.
2026 elemelerinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Haiti, hızlı hücumları ve atletik oyuncu yapısıyla Dünya Kupası'nın sürpriz ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot ve Danley Jean Jacques gibi isimler takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.
Haiti'nin Dünya Kupası Karnesi
- Katılım: 1974, 2026
- Toplam Dünya Kupası maçı: 3
- Galibiyet: 0
- Beraberlik: 0
- Mağlubiyet: 3
- Attığı gol: 2
- En büyük başarısı: 2026'da ilk puan ve ilk galibiyet hedefi
EN BÜYÜK KOZ NAZON
Haiti Milli Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinin başında Jean-Ricner Bellegarde geliyor. Orta sahadaki dinamizmi ve oyun kurma becerisiyle öne çıkan deneyimli futbolcu, takımın hücum organizasyonlarında kilit rol üstleniyor.
Haiti'nin en büyük gol silahı ise Duckens Nazon. Milli takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan tecrübeli forvet, 40'ın üzerindeki gol sayısıyla ülkesinin en önemli hücum kozları arasında yer alıyor.
Hücum hattında dikkat çeken bir diğer isim Sunderland forması giyen Wilson Isidor. Hızı ve bitiriciliğiyle öne çıkan golcü oyuncu, Haiti'nin skor yükünü paylaşan isimlerden biri olarak gösteriliyor.
Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen Frantzdy Pierrot da takımın önemli silahları arasında bulunuyor. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatan deneyimli santrfor, Haiti'nin hücumdaki en etkili oyuncularından biri konumunda.
FIFA dünya sıralamasında 83. sırada yer alan Haiti, tecrübeli hücum oyuncularının liderliğinde 2026 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlara imza atmayı hedefliyor.
ESKİ GÜCÜNE DÖNME ARAYIŞI
Bir dönem Birleşik Krallık futbolunun en güçlü temsilcilerinden biri olan İskoçya, Dünya Kupası tarihinin köklü ülkeleri arasında yer alıyor. 2026 Dünya Kupası, İskoçların turnuvadaki 9. finalleri olarak kayıtlara geçti.
İskoçya, 1954 ile 1998 yılları arasında düzenli olarak Dünya Kupası'nda boy göstermesine rağmen son yıllarda bu başarıyı tekrarlamakta zorlandı. 2026 bileti, ülke futbolu adına yeni bir başlangıç olarak görülüyor.
Teknik direktör Steve Clarke yönetimindeki ekipte Scott McTominay, Billy Gilmour, John McGinn, Andy Robertson ve Kieran Tierney gibi Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen yıldızlar dikkat çekiyor. Fiziksel gücü ve mücadeleci oyun anlayışıyla tanınan İskoçya, gruptan çıkma hedefiyle turnuvaya geliyor.
İskoçya'nın Dünya Kupası Karnesi
- Katılım: 9 kez
- İlk katılım: 1954
- Son katılım: 2026
- Toplam maç: 23
- Galibiyet: 4
- Beraberlik: 7
- Mağlubiyet: 12
- En iyi derecesi: Grup aşaması
ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR
Teknik direktör Steve Clarke, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.
İskoçya milli takımının kadrosunda, İngiltere Premier Lig tecrübesine sahip Andy Robertson (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) ve Scott McTominay (Napoli) gibi isimler öne çıkıyor.
İskoçya, FIFA dünya sıralamasında 43'üncü sırada bulunuyor.
GÖZLER AÇILIŞ RANDEVUSUNDA
Brezilya ve Fas'ın da yer aldığı C Grubu'nda Haiti ile İskoçya'nın ilk maçta karşı karşıya gelmesi, gruptaki dengeler açısından büyük önem taşıyor. Kağıt üzerinde favori olarak gösterilen İskoçya, tecrübesini sahaya yansıtmak isterken; Haiti ise Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini alarak sürprize imza atmanın peşinde olacak.
Bir tarafta yarım asırlık hasreti sonlandıran Haiti, diğer tarafta yeniden eski günlerine dönmek isteyen İskoçya... 2026 Dünya Kupası'nda iki ülkenin hikâyesi, futbolseverlere farklı ama bir o kadar da heyecan verici bir mücadele vaat ediyor.