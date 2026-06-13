Dünya Kupası'na hasret iki ülkenin savaşı! Haiti ve İskoçya 3 puan peşinde

İskoçya'nın kadrosunda Andy Robertson, John McGinn ve Scott McTominay gibi Premier Lig oyuncuları bulunuyor.

Haiti'nin en dikkat çeken oyuncusu Duckens Nazon, takımın en büyük hücum silahı olarak öne çıkıyor.

İskoçya, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda C Grubu'nda yer alan Haiti ve İskoçya, turnuvaya birbirinden oldukça farklı hikâyelerle geldi. Bir yanda 52 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Haiti, diğer yanda ise uzun yıllardır özlem duyduğu büyük turnuva başarısını yakalamak isteyen İskoçya bulunuyor. İki ekip, Dünya Kupası serüvenlerine birbirlerine karşı oynayacakları kritik mücadeleyle başlayacak.

Haiti 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'nda

52 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Karayip futbolunun önemli temsilcilerinden Haiti, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez finallerde mücadele etme hakkı kazandı. İlk ve tek Dünya Kupası deneyimini 1974 yılında yaşayan Haiti, tam 52 yıl sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösteriyor.

1974 Dünya Kupası'nda İtalya, Arjantin ve Polonya ile aynı gruba düşen Haiti, üç maçını da kaybetmesine rağmen turnuva tarihine unutulmaz bir an bıraktı. Emmanuel Sanon'un İtalya'ya attığı gol, efsane kaleci Dino Zoff'un 1143 dakikalık yenilmezlik serisini sona erdirmişti.

2026 elemelerinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Haiti, hızlı hücumları ve atletik oyuncu yapısıyla Dünya Kupası'nın sürpriz ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot ve Danley Jean Jacques gibi isimler takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.