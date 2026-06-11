Türkiye A Milli Takım kampında iki ayrılık!
2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir karar alındı. 26 kişilik resmi kadroda yer almayan iki futbolcunun, ABD'deki kamp çalışmalarından ayrılacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
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- TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın Arizona'daki A Milli Takım kampından ayrıldığını açıkladı.
- İki futbolcu resmi 26 kişilik kadroda bulunmamalarına rağmen kafileyle birlikte ABD'ye gitmişti.
- Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz sabah saatlerinde kamptan ayrılarak A Milli Takım kafilesinden ayrıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın kamp sürecinde kadro planlamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Resmi 26 kişilik kadroda bulunmamalarına rağmen kafileyle birlikte ABD'ye giden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın kamp macerası sona erdi.
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcunun Arizona'da devam eden milli takım kampından ayrılacağını açıkladı.
Federasyonun yaptığı bilgilendirmede, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın resmi Dünya Kupası kadrosunda yer almadıkları ancak hazırlık sürecinde kafileyle birlikte ABD'ye seyahat ettikleri belirtildi.
26 KİŞİLİK KADRODA YER ALMADILAR
TFF açıklamasında, "A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Böylece iki oyuncu, sabah saatlerinde kamptan ayrılarak A Milli Takım kafilesinden ayrılmış oldu.