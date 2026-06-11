Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz sabah saatlerinde kamptan ayrılarak A Milli Takım kafilesinden ayrıldı.

İki futbolcu resmi 26 kişilik kadroda bulunmamalarına rağmen kafileyle birlikte ABD'ye gitmişti.

TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın Arizona'daki A Milli Takım kampından ayrıldığını açıkladı.

Resmi 26 kişilik kadroda bulunmamalarına rağmen kafileyle birlikte ABD'ye giden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın kamp macerası sona erdi.

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın kamp sürecinde kadro planlamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Federasyonun yaptığı bilgilendirmede, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın resmi Dünya Kupası kadrosunda yer almadıkları ancak hazırlık sürecinde kafileyle birlikte ABD'ye seyahat ettikleri belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcunun Arizona'da devam eden milli takım kampından ayrılacağını açıkladı.

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26 KİŞİLİK KADRODA YER ALMADILAR

TFF açıklamasında, "A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Böylece iki oyuncu, sabah saatlerinde kamptan ayrılarak A Milli Takım kafilesinden ayrılmış oldu.

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