Güney Kore - Çekya 2026 Dünya Kupası maçı | CANLI
2026 Dünya Kupası'nda heyecan ikinci karşılaşma ile devam ediyor. Güney Kore ile Çekya, A Grubu'nun diğer sınavında kozlarını paylaşıyor. İki ülke de kazanıp ilk 3 puanını alabilmek ve moral bulmak amacında. Güney Kore - Çekya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Güney Kore ile Çekya, 2026 Dünya Kupası'nın A Grubu'nda karşılaşıyor.
- Güney Kore'nin en golcü futbolcusu, 56 gol atan Heung-min Son'dur.
- Çekya'nın en değerli futbolcusu 22 milyon euro ile kaptan Ladislav Krejčí'dir.
- Güney Kore kadrosunda Min-jae Kim ve Hyeon-gyu Oh gibi tanıdık isimler bulunuyor.
- Çekya'nın en golcü oyuncusu 26 golle Patrik Schick'tir.
Güney Kore ile Çekya, 2026 Dünya Kupası'nın A Grubu'nda karşılaşıyor.
İLK 11'LER
GÜNEY KORE:
ÇEKYA:
56 GOLÜ VAR
Güney Kore'nin en golcü futbolcusu, 56 kez ağları sarsan Heung-min Son. En verimli yıllarını Tottenham'da geçiren ve şu an MLS'te forma giyen 33 yaşındaki futbolcudan beklentiler oldukça yüksek.
TANIDIK İSİMLER VAR
Asya'nın en güçlü temsilcilerinden biri olan Güney Kore'nin kadrosunda tanıdık simalar bulunuyor. Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Min-jae Kim ile Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, ülkeleri adına mücadele veriyor. Takımın en değerlisi ise 28 milyon euro ile Kang-in Lee.
KAPTAN ZİRVEDE
Çekya'nın en değerli futbolcuları sıralamasında kaptan Ladislav Krejčí ilk sırayı alıyor. 27 yaşındaki stoper, 22 milyon euro değerinde. İkinci basamakta 20 milyon euro ile Pavel Sulc bulunuyor.
EN ÇOK GOL SCHICK'TEN
Güney Kore karşısında 3 puan arayan Çekya'nın en golcüsü de 26 kez ağları havalandıran Patrik Schick. Bayer Leverkusen'in golcüsünü 17 golle Tomas Soucek takip ediyor. 31 yaşındaki ön libero aynı zamanda takımın en fazla milli olan ismi.
İŞTE İLK 11'LER
- GÜNEY KORE: K. Seung-Gyu, L. Hanbeom, L. Gi-Hyuk, K. Min-Jae, P. Seung-Ho, S. Young-Woo, H. In-Beom, L. Jae-Sung, Lee Tae-seok, L. Kang In, H. Son.
- ÇEKYA: M. Kovar, R. Hranac, V. Coufal, S. Chaloupek, L. Krejci, T. Soucek, P. Sulc, L. Provod, J. Zeleny, A. Sojka, P. Schick
GÜNEY KORE'NİN KADROSU
Kaleciler: Jo Hyeonwoo (Ulsan), Kim Seunggyu (FC Tokyo), Song Bumkeun (Jeonbuk)
Savunma: Kim Minjae (Bayern Münih), Cho Yumin, Lee Hanbeom, Kim Taehyeon, Park Jinseob (Zhejiang), Lee Kihyuk (Gangwon), Lee Taeseok, Seol Youngwoo (Crvena Zvezda), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moonhwan
Hücum: Lee Kang-In, Hong Hyun-seok (Gent), Baek Seung-ho (Birmingham City), Jin-gyu Kim (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Jae-sung
Forvet: Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Cho Gue-sung
ÇEKYA'NIN KADROSU
Kaleciler: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek
Savunma: Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurasek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny, David Zima
Orta Saha: Lukas Cerv, Vladimir Darida, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc, Denis Visinsky
Hücum: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick