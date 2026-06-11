Arda Güler'e tarihe geçecek teklif! Chelsea'den 115 milyon euro

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Arda Güler'i kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı. Londra ekibinin teknik direktörü Xabi Alonso'nun, genç futbolcuyu takımında görmek istediği ve bu doğrultuda yönetimle görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Xabi Alonso, Arda Güler'den vazgeçmiyor XABI ALONSO'NUN İSTEĞİ Haberde, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i yakından takip ettiği ve kadro planlamasında önemli bir yere koyduğu belirtildi. İspanyol teknik adamın, genç futbolcunun transferi konusunda yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi. REKOR TEKLİF İDDİASI CaughtOffside'da yer alan habere göre Chelsea'nin Arda Güler için hazırladığı ilk teklifin 115 milyon euro seviyesinde olacağı ileri sürüldü. Transfer görüşmelerinin seyrine göre bu rakamın daha da yükselebileceği kaydedildi.