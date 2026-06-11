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Arda Güler'e tarihe geçecek teklif! Chelsea'den 115 milyon euro

Real Madrid forması giyen Arda Güler için Avrupa transfer piyasasını hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. A Milli Takım'ın genç yıldızı, gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarındaki yerini korurken bu kez İngiltere Premier Lig'den dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Chelsea'nin 115 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

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Arda Güler'e tarihe geçecek teklif! Chelsea'den 115 milyon euro

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Arda Güler'i kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı. Londra ekibinin teknik direktörü Xabi Alonso'nun, genç futbolcuyu takımında görmek istediği ve bu doğrultuda yönetimle görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Xabi Alonso, Arda Güler'den vazgeçmiyorXabi Alonso, Arda Güler'den vazgeçmiyor

XABI ALONSO'NUN İSTEĞİ

Haberde, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i yakından takip ettiği ve kadro planlamasında önemli bir yere koyduğu belirtildi. İspanyol teknik adamın, genç futbolcunun transferi konusunda yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi.

REKOR TEKLİF İDDİASI

CaughtOffside'da yer alan habere göre Chelsea'nin Arda Güler için hazırladığı ilk teklifin 115 milyon euro seviyesinde olacağı ileri sürüldü. Transfer görüşmelerinin seyrine göre bu rakamın daha da yükselebileceği kaydedildi.

Arda Güler'in bonservis rekoru kırması bekleniyorArda Güler'in bonservis rekoru kırması bekleniyor

REAL MADRID KARARI BEKLENİYOR

Haberde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'e büyük önem verdiği ve genç yıldızı kulübün gelecek planları içerisinde değerlendirdiği aktarıldı.

20 yaşındaki orta sahanın ise daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediğini dile getirdiği biliniyor. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte milli futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmeler futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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