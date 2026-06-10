Ertuğrul Doğan A Spor'da açıkladı: Onuachu'ya 20 milyon euroluk teklif! Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak'a özel teşekkür

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 12 transferin 8'inin tamamlandığını ve 4 transfer daha yapılacağını açıkladı.

Onuachu için 20 milyon euro'ya yakın teklif geldiğini ancak oyuncunun ayrılmayı düşünmediğini ve satmayı planlamadıklarını belirtti.

Kaleci Onana'nın takımda kalacağını düşündüğünü ve taleplerini karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Trabzonspor'da 7 oyuncuya teklif geldiğini ve bunlardan bir veya iki oyuncunun satılabileceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak'ın kulübe desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan kulübüne ilişkin planlamanın detaylarını tek tek paylaştı. Fatih Tekke ve ekibine duyduğu güveni vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi geride bıraktığımız sezon çok değerli işlere imza attılar. Onları tebrik ediyorum. Biz aslında 12 transferin tamamını da geçtiğimiz hafta bitirmek istiyorduk fakat 8'i bitti. Her şey planlama dahilinde devam ediyor. Aksayan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Rakiplerine adeta gözdağı veren Doğan, "Rakiplerimiz henüz transfer yapmadı ama biz önemli yol kat ettik. Sayın Fatih Tekke ve ekibi ne diyorsa o transferi yapacağız" şeklinde konuşarak hocasının arkasında olduklarını ilan etti.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Sayın İbrahim Başkan ve ekibi çok önemli bir iş başardı. Umarım ABD'den en son dönen biz oluruz. TRANSFER SÖZLERİ

Fatih Tekke ve ekibi geride bıraktığımız sezon çok değerli işlere imza attılar. Onları tebrik ediyorum. Biz aslında 12 transferin tamamını da geçtiğimiz hafta bitirmek istiyorduk fakat 8'i bitti. Her şey planlama dahilinde devam ediyor. Aksayan hiçbir şey yok. Rakiplerimiz henüz transfer yapmadı ama biz önemli yol kat ettik. Sayın Fatih Tekke ve ekibi ne diyorsa o transferi yapacağız. Yakın zamanda inşallah borç yükünün hepsinden de kurtulmayı hedefliyoruz. 4 oyuncuyla yaptığımız ciddi görüşmeler var. Ondan sonra hocamızla konuşup karar vereceğiz. KANAT TRANSFERİ HAKKINDA

Tüm transfer planlamamızı teknik ekibimizin direktifleri doğrultusunda yapıyoruz. Bir kanat oyuncusu eksiğimiz vardı. Hocamızla yaptığımız konuşmada ya Nwakaeme'yi takımda tutup Olaigbe'yi gönderdik. Bu doğrultuda kanat transferi için çalışmalar yapmıştık. Çok ciddi rakamlara (15-16 milyon euro) çıkmamıza rağmen takımları istediğimiz oyuncuları devre arasında bırakmadı. Planımız belliydi fakat kontenjan konusu bizi zor durumda bıraktı. 8 transferimizi bitirdik. İnşallah 4 transfer daha yapıp bu dönemi sonlandıracağız.