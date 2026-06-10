Ertuğrul Doğan A Spor'da açıkladı: Onuachu'ya 20 milyon euroluk teklif! Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak'a özel teşekkür
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor’da yaptığı açıklamalarda kulübün transfer planlaması, mali yapı ve kadro durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Doğan, 12 transfer hedeflediklerini ancak 8’ini tamamladıklarını, kalan isimler için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Paul Onuachu için gelen yaklaşık 20 milyon euroluk teklife rağmen oyuncuyu kadroda tutmak istediklerini ifade eden Doğan, 7 futbolcuya da transfer teklifleri olduğunu açıkladı. Ayrıca Ertuğrul Doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'a özel teşekkürde bulundu.
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- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 12 transferin 8'inin tamamlandığını ve 4 transfer daha yapılacağını açıkladı.
- Onuachu için 20 milyon euro'ya yakın teklif geldiğini ancak oyuncunun ayrılmayı düşünmediğini ve satmayı planlamadıklarını belirtti.
- Kaleci Onana'nın takımda kalacağını düşündüğünü ve taleplerini karşılamaya hazır olduklarını söyledi.
- Trabzonspor'da 7 oyuncuya teklif geldiğini ve bunlardan bir veya iki oyuncunun satılabileceğini ifade etti.
- Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak'ın kulübe desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Ertuğrul Doğan kulübüne ilişkin planlamanın detaylarını tek tek paylaştı. Fatih Tekke ve ekibine duyduğu güveni vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi geride bıraktığımız sezon çok değerli işlere imza attılar. Onları tebrik ediyorum. Biz aslında 12 transferin tamamını da geçtiğimiz hafta bitirmek istiyorduk fakat 8'i bitti. Her şey planlama dahilinde devam ediyor. Aksayan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
Rakiplerine adeta gözdağı veren Doğan, "Rakiplerimiz henüz transfer yapmadı ama biz önemli yol kat ettik. Sayın Fatih Tekke ve ekibi ne diyorsa o transferi yapacağız" şeklinde konuşarak hocasının arkasında olduklarını ilan etti.
Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
DÜNYA KUPASI SÖZLERİ
Sayın İbrahim Başkan ve ekibi çok önemli bir iş başardı. Umarım ABD'den en son dönen biz oluruz.
TRANSFER SÖZLERİ
Fatih Tekke ve ekibi geride bıraktığımız sezon çok değerli işlere imza attılar. Onları tebrik ediyorum. Biz aslında 12 transferin tamamını da geçtiğimiz hafta bitirmek istiyorduk fakat 8'i bitti. Her şey planlama dahilinde devam ediyor.
Aksayan hiçbir şey yok. Rakiplerimiz henüz transfer yapmadı ama biz önemli yol kat ettik. Sayın Fatih Tekke ve ekibi ne diyorsa o transferi yapacağız. Yakın zamanda inşallah borç yükünün hepsinden de kurtulmayı hedefliyoruz. 4 oyuncuyla yaptığımız ciddi görüşmeler var. Ondan sonra hocamızla konuşup karar vereceğiz.
KANAT TRANSFERİ HAKKINDA
Tüm transfer planlamamızı teknik ekibimizin direktifleri doğrultusunda yapıyoruz. Bir kanat oyuncusu eksiğimiz vardı. Hocamızla yaptığımız konuşmada ya Nwakaeme'yi takımda tutup Olaigbe'yi gönderdik.
Bu doğrultuda kanat transferi için çalışmalar yapmıştık. Çok ciddi rakamlara (15-16 milyon euro) çıkmamıza rağmen takımları istediğimiz oyuncuları devre arasında bırakmadı. Planımız belliydi fakat kontenjan konusu bizi zor durumda bıraktı. 8 transferimizi bitirdik. İnşallah 4 transfer daha yapıp bu dönemi sonlandıracağız.
"ONANA'NIN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Onana'nın kalmaması durumunda yabancı bir kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz fakat Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Taleplerini de karşılamaya hazırız. O da bizi ve Trabzon'u çok seviyor.
"ONUACHU'YA 20 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELDİ"
Onuachu gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Teklifler aldı fakat biz, kadroyu korumak niyetindeyiz. Onuachu şehri seviyor. Ailesi ve kendisi de çok mutlu. Gelen teklifler var ama ayrılmayı düşünmüyor. Biz de satmayı düşünmüyoruz. Onuachu için 20 milyon euro'ya yakın bir teklif geldi fakat biz vermedik.
"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"
Bu kadar genç oyuncuyla mücadele etmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu nedenle Fatih Tekke ve ekibini tebrik ediyorum. Oyuncuların gelişimine ciddi katkı sağladılar. Bu sayede 7 oyuncumuz için teklif geldi. Aralarından bir veya iki oyuncuyu satıp hem yarışan hem oyuncu geliştiren hem de para kazanan bir ekip olmaya devam etmek istiyoruz.
"NASIL YARIŞACAĞIZ?"
Yarışmamız istenen takımların mali durumu ortada. Sponsorumuz yok. Localarımız boş. Bilet satılmıyor. Yalnızca kombine satışında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumda nasıl yarışacağız?
BAŞKAN ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bize destek oldu. Son 2-3 yıldır arazileri alıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sayın Berat Albayrak, A'dan Z'ye her konuda yanımızda. Sağ olsun.Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Sağ olsun, bize destek oldu"
OULAI'YE G.SARAY'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?
Oulai'yle devre arasında Galatasaray ilgilenmişti fakat şu anda yeni bir teklif almadık. Zaten Oulai'nin hedefi de Türkiye'de kalmak değil. Gelecekte daha büyük liglere gitmek istiyor.
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