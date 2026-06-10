FIFA 2026 Dünya Kupası ödülleri açıklandı! TFF'ye verilecek garanti ücret ne kadar?

Dünya Kupası'nı kazanan ülke 50 milyon dolar ödül alacak, finalde kaybeden takım ise 33 milyon dolar kazanacak.

FIFA, turnuvaya katılan ülkelere hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla 10,5 milyon dolar ödeme yapacak.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve D Grubu'nda yer alacak.

FIFA, organizasyon için toplam 727 milyon dolarlık ödül havuzu oluşturdu ve bu rakam Dünya Kupası tarihinin en yüksek bütçesi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin netleşmesiyle birlikte turnuvada dağıtılacak para ödülleri de belli oldu. FIFA, organizasyon için toplam 727 milyon dolarlık ödül havuzu oluştururken, bu rakam Dünya Kupası tarihinin en yüksek bütçesi olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Amerika'da düzenlenecek dev organizasyon, yalnızca sportif rekabetiyle değil, kulüpler ve federasyonlar açısından yaratacağı ekonomik değerle de dikkat çekiyor.