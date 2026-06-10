FIFA 2026 Dünya Kupası ödülleri açıklandı! TFF'ye verilecek garanti ücret ne kadar?
2026 FIFA Dünya Kupası para ödülleri netleşti. FIFA Konseyi'nin son kararıyla ödül havuzu rekor artışla 871 milyon dolara yükseltildi. 24 yıl sonra turnuvaya katılan A Milli Futbol Takımı'nın sadece katılım ve hazırlık desteğiyle kasasına koyacağı net gelir belli oldu. İşte şampiyonluk ödülü ve dev turnuvanın yeni bütçe planı.
Hızlı Özet Göster
- 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkeler ve turnuvada dağıtılacak para ödülleri netleşti.
- FIFA, organizasyon için toplam 727 milyon dolarlık ödül havuzu oluşturdu ve bu rakam Dünya Kupası tarihinin en yüksek bütçesi oldu.
- A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve D Grubu'nda yer alacak.
- FIFA, turnuvaya katılan ülkelere hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla 10,5 milyon dolar ödeme yapacak.
- Dünya Kupası'nı kazanan ülke 50 milyon dolar ödül alacak, finalde kaybeden takım ise 33 milyon dolar kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin netleşmesiyle birlikte turnuvada dağıtılacak para ödülleri de belli oldu. FIFA, organizasyon için toplam 727 milyon dolarlık ödül havuzu oluştururken, bu rakam Dünya Kupası tarihinin en yüksek bütçesi olarak kayıtlara geçti.
Kuzey Amerika'da düzenlenecek dev organizasyon, yalnızca sportif rekabetiyle değil, kulüpler ve federasyonlar açısından yaratacağı ekonomik değerle de dikkat çekiyor.
TÜRKİYE 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE
A Milli Futbol Takımı, uzun yıllar süren hasretin ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip, tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda D Grubu'nda yer alacak.
Milli takım, grup aşamasında Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Turnuva, Türk futbolu açısından olduğu kadar ekonomik getirileri bakımından da önemli bir fırsat olarak görülüyor.
KATILIM BEDELİ OLARAK 10,5 MİLYON DOLAR
FIFA, turnuvaya katılan ülkelerin hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla federasyonlara önemli bir ödeme yapacak.
Bu kapsamda:
|Kalem
|Tutar
|Katılım ve hazırlık desteği
|10,5 milyon dolar
|Toplam ödül havuzu
|727 milyon dolar
Türkiye Futbol Federasyonu da Dünya Kupası biletiyle birlikte bu gelirden yararlanacak federasyonlar arasında yer aldı.
BAŞARI GELDİKÇE ÖDÜL BÜYÜYECEK
Turnuvada elde edilecek her başarı, ülkelerin kasasına girecek ödül miktarını da artıracak. FIFA'nın açıkladığı ödeme planına göre takımlar ilerledikçe kazanacakları gelir kademeli olarak yükselecek.
Özellikle eleme turlarının ardından dağıtılacak ödüller, federasyon bütçelerine doğrudan katkı sağlayacak.
ŞAMPİYONA 50 MİLYON DOLAR VERİLECEK
Dünya Kupası'nı zirvede tamamlayan ülke, organizasyondan 50 milyon dolarlık ödülle ayrılacak. Finalde kaybeden takım ise 33 milyon dolar gelir elde edecek.
FIFA'nın açıkladığı yeni bütçe, 2022 Katar Dünya Kupası'na kıyasla yaklaşık yüzde 50'lik artış anlamına geliyor. Böylece 2026 organizasyonu, hem katılımcı sayısı hem de ekonomik büyüklüğü açısından futbol tarihinin en kapsamlı Dünya Kupası olarak öne çıkıyor.
MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı da netleşti. Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE'NİN GRUP MAÇLARI
|Tarih
|Karşılaşma
|Saat
|14 Haziran
|Avustralya - Türkiye
|07.00
|20 Haziran
|Türkiye - Paraguay
|07.00
|26 Haziran
|Türkiye - ABD
|05.00
Milliler, grup aşamasında ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Türkiye, ikinci maçında Paraguay ile karşılaşırken grup etabını ev sahibi ülkelerden ABD karşısında tamamlayacak.
Teknik heyet ve futbol kamuoyu, ay-yıldızlı ekibin uzun yıllar sonra döndüğü Dünya Kupası sahnesinde gruptan çıkarak eleme turlarına yükselmesini hedefliyor.